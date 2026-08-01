Santa Fe acelera el debate por la reforma electoral: el oficialismo busca unificar un proyecto

La discusión por la reforma del sistema electoral de Santa Fe comenzó a tomar impulso en la Legislatura, donde el frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe avanza en la construcción de un proyecto consensuado que permita modernizar las normas que regulan los procesos electorales de la provincia.

Como primer paso, los legisladores de la coalición mantuvieron una reunión para comenzar a unificar criterios entre las distintas fuerzas que integran el espacio. Más tarde, durante la sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar una moción que otorga prioridad al tratamiento de las iniciativas vinculadas a la reforma durante las próximas dos sesiones.

La propuesta fue presentada por la presidenta del bloque radical, Silvana Di Stéfano, quien planteó que todos los proyectos, tanto los impulsados por el oficialismo como por la oposición, sean analizados de manera conjunta en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.

Actualmente existen siete iniciativas legislativas relacionadas con la reforma electoral, de las cuales tres pertenecen a partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. El objetivo del oficialismo es debatirlas durante agosto y avanzar hacia la aprobación de un texto unificado.

La decisión no contó con el respaldo de todos los bloques. El Frente Amplio por la Soberanía votó en contra de otorgar preferencia al tratamiento, al considerar que aún resta abrir una instancia de mayor participación con organizaciones sociales, instituciones y otros sectores antes de modificar las reglas electorales.

Desde ese espacio también manifestaron reparos sobre algunos aspectos que se analizan en la reforma, especialmente en lo referido al establecimiento de porcentajes mínimos de votos para acceder a la distribución de bancas legislativas, una medida que, según sostienen, podría perjudicar a las fuerzas políticas de menor representación.

En el oficialismo reconocen que todavía existen diferencias internas, aunque aseguran que las negociaciones avanzan. Entre los principales puntos que permanecen en discusión figuran la cantidad de boletas que se utilizarán en las elecciones generales y el piso electoral que deberán superar las listas para participar del reparto de cargos.

Las distintas fuerzas de la coalición presentaron propuestas propias. El socialismo impulsa la creación de un nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos que unifique la legislación vigente y reorganice la Justicia Electoral, incluyendo la figura de un juez electoral provincial permanente.

Por su parte, la Unión Cívica Radical propone una nueva normativa orientada al funcionamiento de los partidos políticos, el financiamiento de las campañas y las reglas de competencia electoral. En tanto, el legislador Walter Ghione presentó una iniciativa enfocada en adecuar la legislación a la nueva Constitución provincial, mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Boleta Única de Papel, además de habilitar en el futuro la incorporación de sistemas de Boleta Única Electrónica.

Más allá de las diferencias, dentro de Unidos existe consenso en mantener las elecciones primarias como parte del esquema electoral. La estrategia oficial apunta primero a alcanzar un acuerdo interno y luego abrir el diálogo con el peronismo y las restantes fuerzas políticas para lograr una reforma con amplio respaldo legislativo.

En ese contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a señalar que el Ejecutivo acompaña las conversaciones dentro de la coalición oficialista, aunque remarcó que el tratamiento de la reforma corresponde exclusivamente al ámbito legislativo. Según expresó, la actualización del régimen electoral es uno de los temas pendientes luego de la reforma constitucional aprobada el año pasado y deberá resolverse mediante el consenso de los distintos sectores representados en la Legislatura.