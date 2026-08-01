Caputo defendió la reforma del Banco Central, aseguró que pondrá fin a la inflación y anunció alivio fiscal para las pymes

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca impedir el financiamiento monetario del déficit fiscal.

Luis Caputo afirmó que la iniciativa permitirá consolidar la estabilidad económica en el largo plazo.

El ministro sostuvo que la inflación tiene su origen en la emisión monetaria para financiar el gasto público.

El Gobierno anunció un incremento de $50.000 millones en reintegros de IVA destinados a las pymes.

Caputo relativizó el impacto de la mora bancaria y consideró que tenderá a normalizarse mediante refinanciaciones.

El titular de Economía defendió la reducción del gasto público y anticipó que continuará el proceso de baja de impuestos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y sostuvo que la iniciativa representa un cambio estructural para la economía del país. El funcionario afirmó que la modificación del funcionamiento de la autoridad monetaria busca eliminar las causas que, a su juicio, originaron la inflación durante décadas, al tiempo que anticipó nuevas medidas de alivio tributario para las pequeñas y medianas empresas.

Caputo explicó que el principal objetivo de la reforma es impedir que el Banco Central vuelva a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria, una práctica que, según sostuvo, fue el origen del prolongado proceso inflacionario argentino. En ese sentido, aseguró que el proyecto pretende establecer reglas permanentes que garanticen la estabilidad monetaria y fiscal en el mediano y largo plazo.

Durante sus declaraciones, el titular del Palacio de Hacienda señaló que la inflación acumulada a lo largo de la historia argentina responde al financiamiento monetario del gasto público. En esa línea, calificó a la inflación como un impuesto encubierto que recae sobre la población y sostuvo que la iniciativa oficial busca transparentar ese mecanismo para impedir que vuelva a repetirse.

Para el ministro, la reforma constituye una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas y aseguró que sus efectos no serán inmediatos, aunque sí se reflejarán en una mayor estabilidad económica con el paso del tiempo. Según afirmó, el nuevo marco legal permitirá consolidar condiciones más previsibles para la inversión, el crédito y la actividad productiva.

Caputo también vinculó el proyecto económico con el escenario político y manifestó su confianza en la continuidad del rumbo impulsado por el Gobierno. En ese contexto, expresó su convencimiento de que el presidente Javier Milei obtendrá la reelección en 2027 y sostuvo que las proyecciones económicas para el próximo año electoral serán mejores de lo que anticipan distintos analistas.

En otro tramo de sus declaraciones, el ministro analizó el comportamiento de los distintos sectores de la economía y destacó que actividades como el agro, la minería y la energía continúan liderando el crecimiento. A su entender, el buen desempeño de esos rubros contribuye a generar un entorno de mayor previsibilidad para el resto del aparato productivo, incluso para aquellos sectores que todavía muestran un proceso de recuperación más lento, como la industria, la construcción y el comercio.

El funcionario consideró que las pequeñas y medianas empresas deben adaptarse a un nuevo contexto económico caracterizado por una menor inflación y mayor estabilidad. En ese sentido, sostuvo que muchas de las estrategias utilizadas durante años para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo, como la compra de dólares o la acumulación de stock, dejaron de ser herramientas eficientes dentro del actual escenario macroeconómico.

Respecto del incremento registrado en la mora bancaria, que alcanzó niveles récord en más de dos décadas, Caputo relativizó su impacto sobre la economía general. Explicó que se trata de una situación que involucra principalmente a entidades financieras y clientes privados, y afirmó que los propios bancos comenzaron a refinanciar los créditos mediante plazos más extensos y tasas de interés inferiores, lo que, según estimó, contribuirá a normalizar gradualmente los niveles de incumplimiento.

En materia tributaria, el ministro reiteró que uno de los principales objetivos del Gobierno consiste en continuar reduciendo la carga impositiva y las regulaciones que afectan la actividad económica. Afirmó que la competitividad debe construirse mediante menores impuestos, una reducción del costo financiero y mejoras en infraestructura, descartando que una devaluación constituya una herramienta adecuada para fortalecer la economía.

Como parte de esa estrategia, Caputo anunció que el Gobierno incrementará en 50.000 millones de pesos el monto destinado a reintegros vinculados al IVA para pequeñas y medianas empresas. Según explicó, la medida apunta a brindar mayor liquidez al sector y aliviar la situación financiera de miles de firmas.

Finalmente, el ministro defendió la política fiscal implementada por la administración nacional y remarcó que el equilibrio de las cuentas públicas fue alcanzado mediante una fuerte reducción del gasto, sin incrementar la presión tributaria. Además, sostuvo que la baja de impuestos aplicada hasta el momento, junto con la disminución de la inflación, permitió devolver recursos al sector privado y generar condiciones para consolidar un proceso de crecimiento sostenido.