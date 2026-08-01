Santa Fe oficializó el aumento a estatales: cómo quedan los salarios hasta diciembre

El Gobierno de Santa Fe formalizó este jueves la nueva política salarial para los trabajadores estatales de la provincia a través del Decreto 1552, que ratifica el acuerdo alcanzado en la negociación paritaria y establece el esquema de incrementos para el segundo semestre del año.

La norma, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro, pone en marcha una suba acumulada del 10,1% entre julio y diciembre, aplicada de manera escalonada, junto con un sistema de montos mínimos garantizados para asegurar una mejora efectiva en los ingresos de los empleados públicos.

El mecanismo combina porcentajes de aumento sobre los salarios vigentes con sumas adicionales destinadas a evitar que ningún trabajador reciba una actualización inferior a los pisos definidos por la Provincia.

Cómo será el aumento para los empleados estatales

El cronograma establecido contempla los siguientes incrementos:

2% desde julio.

1,8% desde agosto.

1,7% desde septiembre.

1,6% desde octubre.

1,5% desde noviembre.

1,5% desde diciembre.

Además, el Gobierno provincial fijó garantías mínimas de incremento neto de bolsillo para los trabajadores alcanzados por el acuerdo:

$80.000 desde julio.

$100.000 durante agosto y septiembre.

$130.000 en octubre y noviembre.

$180.000 en diciembre.

Estos montos también serán considerados para el cálculo del aguinaldo, según lo establecido en el acuerdo homologado.

Los salarios mínimos garantizados mes a mes

El decreto determina que ningún agente comprendido dentro del régimen de paritarias estatales podrá percibir un salario neto inferior a los siguientes valores:

Julio: $857.479.

Agosto: $872.611.

Septiembre: $886.903.

Octubre: $900.353.

Noviembre: $912.963.

Diciembre: $925.573.

La diferencia necesaria para alcanzar esos valores será cubierta mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable, que podrá ser absorbida por futuros incrementos salariales.

Qué pasa con jubilados y pensionados

El aumento también alcanzará al sector pasivo provincial, aunque con un esquema diferente al aplicado para los trabajadores activos. Los jubilados recibirán la actualización porcentual del 10,1%, pero no contarán con los pisos mínimos de bolsillo establecidos para los empleados en actividad.

De esta manera, la jubilación mínima quedará fijada en:

Agosto: $643.524,72.

Septiembre: $654.881,04.

Octubre: $665.606,45.

Noviembre: $675.700,96.

Diciembre: $685.164,54.

Enero de 2027: $694.628,14.

En tanto, la pensión mínima alcanzará:

Agosto: $482.643,54.

Septiembre: $491.160,78.

Octubre: $499.204,84.

Noviembre: $506.775,72.

Diciembre: $513.873,40.

Enero de 2027: $520.971,11.

La actualización también se aplicará a las pensiones reguladas por la Ley Provincial N° 5110.

El cierre de la negociación paritaria

La oficialización del decreto completa el proceso iniciado durante la última discusión salarial entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales, que finalmente aceptaron la propuesta presentada por la Provincia.

Con la firma de la norma, Santa Fe dejó establecido el esquema de aumentos que regirá durante la segunda mitad del año para empleados públicos activos y jubilados de la administración provincial.