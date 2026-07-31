Santa Fe sancionó una ley pionera contra la violencia digital en las escuelas

Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en contar con una normativa específica para prevenir y abordar la violencia digital dentro del ámbito educativo. El Senado provincial aprobó por unanimidad la denominada Ley Ema, que crea un sistema integral destinado a proteger a estudiantes frente a nuevas formas de agresión que se desarrollan en entornos virtuales.

La norma establece herramientas para que escuelas públicas y privadas puedan prevenir, detectar y actuar ante situaciones como acoso digital, difusión no autorizada de imágenes íntimas, hostigamiento en redes sociales, suplantación de identidad, extorsión y otras modalidades de violencia vinculadas al uso de tecnologías.

El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Celia Arena y lleva el nombre de Ema, una adolescente de 15 años que falleció en 2024 luego de la circulación de un video íntimo difundido sin su consentimiento entre compañeros de su escuela. Su caso impulsó a familiares y organizaciones a promover cambios para que las instituciones educativas tengan protocolos claros de prevención y acompañamiento.

Un cambio impulsado por una historia personal

Laura Sánchez, madre de Ema, destacó que la aprobación de la ley representa un avance significativo y sostuvo que el objetivo es transformar el dolor en una herramienta para evitar que otros jóvenes atraviesen situaciones similares.

“Esto ratifica nuestro compromiso para seguir trabajando contra la violencia digital en el ámbito educativo, generar conciencia y fortalecer las herramientas de prevención”, expresó tras la sanción.

Además, señaló que Santa Fe marca un precedente nacional, aunque consideró que todavía queda camino por recorrer para que existan políticas similares en todo el país.

“Este es un punto de partida y no de llegada. Hay mucho trabajo por hacer y es fundamental seguir construyendo redes entre familias, escuelas y organismos del Estado”, afirmó.

Qué establece la nueva normativa

La Ley Ema tendrá alcance obligatorio en todos los establecimientos educativos de la provincia, sin importar nivel o modalidad, e involucrará a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y personal no docente.

Entre sus principales medidas contempla la creación de lineamientos pedagógicos y herramientas actualizadas para docentes y equipos de orientación escolar, además de la incorporación de contenidos sobre ciudadanía digital, privacidad y consentimiento.

También establece mecanismos de asistencia psicológica, pedagógica y legal para quienes sean víctimas de violencia digital dentro del ámbito educativo.

La legislación incorpora como formas de violencia digital distintas prácticas que crecieron con la expansión de las redes sociales y las nuevas tecnologías, como la difusión de material íntimo sin autorización, el acoso virtual, la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, la exposición de datos personales, la suplantación de identidad y los discursos discriminatorios.

Un nuevo marco para las escuelas

Tras la aprobación, Celia Arena destacó que la ley busca adaptar la respuesta estatal a una realidad atravesada por cambios tecnológicos acelerados.

La legisladora remarcó que Santa Fe cuenta con antecedentes en políticas de prevención de distintas formas de violencia y que ahora el desafío es avanzar sobre problemáticas surgidas en los espacios digitales.

El proyecto fue trabajado junto al senador Ciro Seisas durante su tratamiento en la Cámara alta y también articulado con iniciativas nacionales vinculadas a la prevención de la violencia digital.

Además, organizaciones especializadas y familiares de Ema participaron en la elaboración de herramientas de orientación para acompañar a comunidades educativas y brindar respuestas frente a estos casos.

Con esta sanción, Santa Fe establece un nuevo marco legal que busca anticiparse a los riesgos del mundo digital y dar a las escuelas recursos concretos para intervenir ante situaciones de violencia que afectan cada vez más a niños, niñas y adolescentes.