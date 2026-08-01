Diego Santilli respaldó a Javier Milei y le pidió a Victoria Villarruel que deje el Gobierno si no comparte el rumbo oficial

Diego Santilli respaldó públicamente al presidente Javier Milei frente a las críticas de Victoria Villarruel.

Sostuvo que quien no comparta el rumbo del Gobierno debería dejar su cargo y competir con un proyecto propio.

Las declaraciones se produjeron tras un nuevo cruce público entre el Presidente y la vicepresidente.

Villarruel cuestionó publicaciones realizadas por Milei y pidió pruebas para respaldar determinadas afirmaciones.

Santilli defendió la necesidad de mantener la unidad detrás del programa impulsado por el Poder Ejecutivo.

El jefe de Gabinete también ratificó su apoyo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, volvió a cerrar filas detrás del presidente Javier Milei en medio de la creciente tensión interna dentro del oficialismo y lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel. El funcionario sostuvo que quienes no estén de acuerdo con el programa de gobierno deberían abandonar sus cargos y competir políticamente con un proyecto propio.

Las declaraciones se produjeron luego de un nuevo intercambio público entre el Presidente y la titular del Senado, quien volvió a expresar críticas hacia Milei a través de sus redes sociales. En ese contexto, Santilli tomó posición a favor del mandatario y dejó en claro que considera incompatible integrar el Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, cuestionar públicamente las principales decisiones de la administración nacional.

Durante una entrevista radial, el jefe de Gabinete fue consultado sobre las diferencias que desde hace meses atraviesan la relación entre Milei y Villarruel. Su respuesta fue contundente al señalar que quien no comparte el rumbo del Gobierno debería dar un paso al costado, construir su propia propuesta política y competir electoralmente.

Con esa definición, Santilli reforzó el mensaje de unidad detrás del Presidente y planteó que el funcionamiento del Gobierno requiere que todos sus integrantes acompañen las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo. A su criterio, las diferencias de fondo deben resolverse fuera de la estructura gubernamental y no desde posiciones institucionales dentro de la misma administración.

Las declaraciones se producen en un escenario de creciente distanciamiento entre Milei y Villarruel, una relación que en los últimos meses quedó atravesada por diferencias políticas cada vez más visibles y por sucesivos cruces públicos que expusieron las tensiones internas del oficialismo.

En esta oportunidad, la polémica se originó luego de que la vicepresidente cuestionara publicaciones realizadas por el Presidente en sus redes sociales. Villarruel expresó su preocupación por algunos mensajes difundidos por Milei y sostuvo que determinadas afirmaciones carecían de sustento. Además, manifestó inquietud por lo que describió como la difusión de acusaciones sin respaldo y cuestionó el contenido de esas publicaciones.

La vicepresidente también reclamó que, si existían pruebas para sostener determinadas denuncias, fueran presentadas públicamente. Sus declaraciones profundizaron un nuevo episodio de confrontación con el Presidente y volvieron a instalar interrogantes sobre la convivencia política entre las dos principales figuras surgidas de la fórmula presidencial que ganó las elecciones.

Frente a ese escenario, Santilli evitó referirse al contenido específico de las críticas formuladas por Villarruel y centró su mensaje en la necesidad de respaldar el programa de gobierno. Según sostuvo, el objetivo prioritario continúa siendo avanzar con las reformas estructurales impulsadas por la administración nacional y mantener la coherencia política dentro del Ejecutivo.

En ese sentido, también expresó su apoyo a una de las principales iniciativas económicas promovidas por el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El jefe de Gabinete consideró que ese proyecto forma parte del conjunto de transformaciones destinadas a consolidar el rumbo económico iniciado al comienzo de la gestión y afirmó que el oficialismo mantiene sin cambios sus objetivos centrales.

Las declaraciones de Santilli reflejan la decisión de un sector del Gobierno de cerrar filas en torno al liderazgo de Javier Milei en momentos en que las diferencias con Villarruel adquieren una mayor exposición pública. Al mismo tiempo, vuelven a poner de manifiesto las tensiones políticas existentes dentro de la coalición gobernante respecto de la conducción y del funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el intercambio entre el Presidente y la vicepresidente continúa alimentando el debate político sobre la relación entre ambos dirigentes y sobre el impacto que estas diferencias pueden tener en la dinámica del Gobierno y en el desarrollo de las reformas que impulsa la administración nacional.