Parrilli redobló su respaldo a Cristina Kirchner y aseguró que, si es candidata en 2027, será la próxima presidenta

Oscar Parrilli afirmó que Cristina Kirchner debería ser candidata presidencial en 2027.

El dirigente sostuvo que, si compite, será la próxima presidenta de la Nación.

Volvió a denunciar una presunta proscripción política derivada de la causa Vialidad.

Respaldó la presentación realizada por la defensa de Cristina Kirchner ante la ONU.

Consideró que la ex presidenta mantiene intacta su capacidad de liderazgo dentro del peronismo.

Sostuvo que la posibilidad de competir electoralmente definirá una parte central del escenario político hacia 2027.

Oscar Parrilli volvió a colocarse en el centro de la defensa política de Cristina Fernández de Kirchner y profundizó el mensaje que viene sosteniendo desde que se conoció la presentación de la ex mandataria ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para el dirigente kirchnerista, la discusión ya no pasa únicamente por el expediente judicial de la causa Vialidad, sino por las consecuencias políticas que, a su entender, derivan de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Lejos de limitarse a cuestionar el proceso judicial, Parrilli formuló una definición que rápidamente adquirió relevancia dentro del escenario político: sostuvo que, si Cristina Kirchner puede competir en las elecciones presidenciales de 2027, se convertirá en la próxima presidenta de la Nación. Con esa afirmación buscó transmitir la convicción de que la ex mandataria mantiene intacta su capacidad electoral y continúa siendo la principal figura del espacio político que lidera.

Durante una entrevista radial, el ex senador aclaró que no habla en nombre de Cristina Kirchner ni conoce cuáles son sus decisiones electorales. En ese sentido, remarcó que la posibilidad de una candidatura depende exclusivamente de ella. Sin embargo, dejó en claro cuál es su posición personal y la de buena parte de la dirigencia que la acompaña: considera que debería volver a competir y sostiene que tendría posibilidades concretas de imponerse en las urnas.

La opinión de Parrilli se apoya en una lectura política que viene repitiendo desde hace meses. Según expresó, la situación judicial de la ex presidenta configura un caso de "proscripción política", ya que entiende que la condena y la inhabilitación buscan impedir que participe nuevamente de un proceso electoral. Desde esa perspectiva, vinculó el expediente judicial con la presentación realizada por la defensa de Cristina Kirchner ante el organismo internacional.

El dirigente interpretó que la decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU responde a la convicción de que fueron vulneradas garantías fundamentales durante el desarrollo de la causa Vialidad. Para Parrilli, el planteo internacional constituye una herramienta para cuestionar una sentencia que, según su mirada, posee consecuencias institucionales que trascienden el plano estrictamente judicial.

En sus declaraciones, insistió en que la ex mandataria continúa siendo la dirigente con mayor capacidad para generar expectativas dentro del peronismo. A su criterio, esa centralidad política explica por qué, según sostiene, existen sectores interesados en impedir que vuelva a competir electoralmente. "La quieren sacar de la cancha porque saben que compitiendo les gana", afirmó, reforzando la idea de que la disputa judicial y la competencia política se encuentran estrechamente vinculadas.

Parrilli también reconoció que Cristina Kirchner continúa despertando posiciones contrapuestas dentro de la sociedad argentina. Admitió que existe un sector que mantiene una visión crítica sobre su gestión y sobre las causas judiciales que la involucran. Sin embargo, consideró que ese rechazo no alcanza para modificar su diagnóstico electoral, ya que entiende que conserva un importante nivel de respaldo y una capacidad de movilización superior a la de otros dirigentes opositores.

La contundencia de su pronóstico fue uno de los aspectos más destacados de sus declaraciones. No planteó simplemente que Cristina Kirchner tendría posibilidades de competir, sino que afirmó no tener dudas acerca de una eventual victoria si finalmente pudiera presentarse como candidata presidencial en 2027. Esa definición representa una de las expresiones de mayor confianza formuladas hasta el momento por un dirigente de su entorno.

Las afirmaciones llegan pocos días después de que los abogados Alberto Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim presentaran una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esa presentación sostuvieron que durante el proceso judicial se habrían vulnerado derechos reconocidos en tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional y solicitaron, además, una medida cautelar para suspender la inhabilitación mientras el organismo analiza el caso.

En paralelo, Cristina Kirchner difundió una carta abierta en la que sostuvo que la condena tuvo como finalidad excluirla de la vida política y explicó que decidió recurrir a la instancia internacional porque considera agotados los mecanismos internos para la protección de sus derechos.

En ese contexto, Parrilli volvió a convertirse en una de las voces más firmes del kirchnerismo en defensa de la ex presidenta. Su intervención no sólo apuntó a respaldar la estrategia jurídica impulsada por la defensa, sino también a instalar un mensaje político de cara al futuro electoral. Según su interpretación, el liderazgo de Cristina Kirchner permanece vigente y continúa siendo el principal activo del espacio.

Las declaraciones del dirigente también reavivaron el debate sobre el escenario político de los próximos años. Aunque faltan más de doce meses para el inicio formal del calendario electoral de 2027, la eventual participación de Cristina Kirchner vuelve a instalarse como uno de los temas centrales dentro de la oposición y alimenta las discusiones sobre el futuro liderazgo del peronismo.

Mientras el planteo presentado ante la ONU sigue su curso y la situación judicial permanece sin modificaciones, Parrilli optó por enviar una señal política clara: reafirmó su respaldo a Cristina Kirchner, insistió en denunciar una presunta proscripción y aseguró que, de poder competir, la ex presidenta tiene condiciones para regresar al poder mediante el voto popular.