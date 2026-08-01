Patricia Bullrich respaldó la reforma del Banco Central y anticipó que el kirchnerismo votará en contra

Patricia Bullrich respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno.

Sostuvo que el objetivo principal del proyecto es preservar el valor del peso.

Afirmó que la iniciativa impedirá que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria.

Consideró que la reforma debería reunir un amplio respaldo en el Congreso.

Anticipó que el kirchnerismo rechazará la propuesta durante el debate parlamentario.

Señaló que el proyecto forma parte de las reformas estructurales impulsadas por la administración de Javier Milei.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa representa una herramienta para fortalecer la estabilidad monetaria y preservar el valor del peso. Al mismo tiempo, anticipó que el kirchnerismo rechazará el proyecto cuando comience su tratamiento en el Congreso y consideró que la oposición buscará argumentos para votar en contra de la propuesta oficial.

Durante una entrevista radial, la legisladora explicó que uno de los principales objetivos de la reforma consiste en redefinir las funciones del Banco Central para que su misión prioritaria sea preservar el valor de la moneda. Según señaló, el proyecto apunta a limitar el margen de acción del organismo en materia de financiamiento al Tesoro Nacional y a consolidar un esquema de mayor disciplina monetaria.

Bullrich sostuvo que la iniciativa busca establecer un cambio estructural respecto del funcionamiento que tuvo el Banco Central durante las últimas décadas. En ese sentido, afirmó que el organismo no debería volver a intervenir mediante la emisión de dinero para cubrir necesidades financieras del Estado, práctica que, según su visión, contribuyó al deterioro del poder adquisitivo de la moneda.

Para la senadora, el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central constituye uno de los pilares del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei. En ese marco, consideró que la reforma permitirá brindar mayor previsibilidad a la política monetaria y contribuirá a consolidar un escenario de estabilidad para el sistema financiero.

Bullrich también puso el foco en el impacto que la modificación tendría sobre los ahorros de la población. Según expresó, el objetivo central del proyecto es proteger el valor del dinero y evitar que futuras administraciones recurran nuevamente a la emisión monetaria como mecanismo para financiar el gasto público.

Al defender la iniciativa, sostuvo que se trata de una propuesta que debería reunir un amplio consenso parlamentario, ya que, a su entender, apunta a resguardar el patrimonio de los argentinos. Bajo esa premisa, consideró que resulta difícil justificar un rechazo a una norma cuyo propósito declarado es preservar el valor de la moneda.

No obstante, la legisladora manifestó su convicción de que el kirchnerismo votará en contra cuando el proyecto llegue al recinto. Según indicó, ese sector de la oposición encontrará motivos para cuestionar la iniciativa, aunque insistió en que la reforma representa una herramienta destinada a fortalecer el sistema monetario y evitar prácticas que, desde la óptica del oficialismo, contribuyeron a los procesos inflacionarios de los últimos años.

En sus declaraciones, Bullrich recordó que durante los gobiernos kirchneristas se modificó la Carta Orgánica del Banco Central para ampliar sus facultades y permitir una mayor asistencia financiera al Estado. En contraposición, sostuvo que la propuesta impulsada por la actual administración busca limitar esa posibilidad y establecer un marco institucional que garantice una mayor independencia del organismo.

La senadora vinculó esta reforma con el conjunto de medidas económicas promovidas por el Gobierno para consolidar el equilibrio fiscal y reforzar la confianza de los mercados en la política económica. En ese contexto, señaló que impedir el financiamiento monetario del déficit constituye uno de los elementos centrales del programa oficial.

Asimismo, expresó su expectativa de que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto en los próximos meses y consideró que el debate permitirá exponer las distintas posiciones existentes respecto del papel que debe desempeñar el Banco Central dentro de la economía argentina.

La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Carta Orgánica aparece como una de las iniciativas económicas de mayor relevancia para el oficialismo. El Gobierno busca modificar el funcionamiento del organismo monetario con el objetivo de consolidar un esquema orientado exclusivamente a la preservación del valor del peso, mientras desde distintos sectores políticos ya comenzaron a anticiparse posiciones contrapuestas sobre el alcance de esa transformación.