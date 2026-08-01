Manchester City va por Gerónimo Rulli: lo quiere como reemplazo de lujo en el arco

Gerónimo Rulli podría convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El arquero argentino apareció en la órbita del conjunto inglés, que busca un reemplazante tras la salida de James Trafford y ya inició gestiones para incorporarlo.

El City atraviesa una etapa de renovación luego de una temporada en la que terminó segundo en la Premier League y quedó eliminado en los octavos de final de la Champions League. Tras la salida de Pep Guardiola, el italiano Enzo Maresca tomó las riendas del equipo y comenzó a reestructurar el plantel.

Entre las bajas ya confirmadas aparecen futbolistas como Bernardo Silva, John Stones, Manuel Akanji y el propio Trafford, transferido recientemente al Leeds United.

Rulli, el elegido para reforzar el arco

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el apuntado para ocupar ese lugar es Gerónimo Rulli, actual arquero del Olympique de Marsella y habitual integrante de la Selección argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni.

De concretarse la operación, el campeón del mundo en Qatar tendría el rol de suplente de Gianluigi Donnarumma, quien seguiría siendo el arquero titular del conjunto inglés.

Por el momento no trascendieron cifras de una posible transferencia, aunque Romano aseguró que Rulli ve con buenos ojos la posibilidad de mudarse a la Premier League, mientras que el Olympique de Marsella ya fue informado del interés del City.

El arquero argentino tiene un año más de contrato con el club francés, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer si las negociaciones avanzan y se concreta un nuevo desafío en el fútbol inglés.

En caso de cerrarse el pase, Rulli se sumará a la lista de argentinos que militan en la Premier League y compartirá plantel con Claudio Echeverri, cuyo futuro en el Manchester City también será definido por Maresca durante la pretemporada.