Real Madrid cederá a Mastantuono: los clubes que lo buscan y la ilusión de River

Franco Mastantuono no continuará en el plantel principal del Real Madrid durante esta temporada. Tras un año de adaptación, condicionado por una lesión en el pubis y la fuerte competencia por un lugar, el club español decidió que el argentino salga a préstamo para sumar continuidad.

La decisión quedó reflejada en la primera convocatoria de José Mourinho para el amistoso de pretemporada frente a Fiorentina: el ex River no fue incluido entre los citados, una señal clara de que su futuro inmediato estará lejos del Santiago Bernabéu.

La información fue confirmada por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que la cesión ya está definida.

"Franco Mastantuono dejará el Real Madrid a préstamo. El club confirmó la decisión y por eso no fue convocado para el amistoso de este fin de semana", publicó el italiano.

¿Puede volver a River?

En las últimas horas crecieron las especulaciones sobre un posible regreso al Millonario, alimentadas por una publicación del propio Mastantuono, quien compartió una foto de su infancia con la camiseta de River.

Sin embargo, esa posibilidad está prácticamente descartada.

La intención del Real Madrid es que el volante de 18 años continúe su desarrollo en el fútbol europeo, enfrentando un nivel de competencia similar al que tendrá cuando regrese al club.

Según Romano, la prioridad de la dirigencia es encontrarle un préstamo dentro de Europa, donde pueda desempeñarse en su posición natural como mediapunta o detrás del centrodelantero.

Los clubes que quieren quedarse con Mastantuono

Con la decisión tomada, varios equipos comenzaron a moverse para incorporar al argentino.

La Serie A aparece como el destino con mayores posibilidades. Fiorentina ya inició conversaciones para sumarlo, mientras que Milan y Napoli también siguen de cerca su situación.

Desde la Premier League, el Fulham es otro de los interesados. El club inglés cuenta con un factor que podría inclinar la balanza: su entrenador, Álvaro Arbeloa, conoce muy bien a Mastantuono tras haber trabajado con él en el Real Madrid y fue uno de los técnicos que más confianza le dio durante su etapa en el club.

En tanto, Villarreal también consultó condiciones para incorporarlo y mantenerlo compitiendo en LaLiga, aunque hoy esa alternativa aparece un escalón por detrás de las demás.

En los próximos días, Real Madrid y el entorno del futbolista analizarán las propuestas para definir dónde jugará Mastantuono durante la temporada 2026/27, con el objetivo de que sume minutos y llegue con mayor experiencia a su regreso al conjunto merengue.