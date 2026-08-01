Alerta en Medio Oriente: Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos prepararse para abandonar la región

Las embajadas de Estados Unidos en Israel y Jordania emitieron una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Medio Oriente, ante el creciente riesgo de una escalada del conflicto con Irán.

A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales, la representación diplomática en Israel señaló que el escenario de seguridad continúa siendo inestable y advirtió sobre la posibilidad de que la situación empeore de manera inesperada.

Frente a este panorama, las autoridades recomendaron mantener un alto nivel de precaución, seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y estar preparados para eventuales complicaciones en los desplazamientos, como cancelaciones de vuelos o cierres del espacio aéreo.

Además, instaron a los ciudadanos estadounidenses a tener un plan de salida en caso de que las condiciones de seguridad se deterioren y resulte necesario abandonar la zona con rapidez.

El aviso también alcanzó a quienes tienen previsto viajar a Medio Oriente. En ese sentido, el gobierno estadounidense sugirió evaluar cuidadosamente la conveniencia de concretar esos desplazamientos, al considerar que el aumento de las tensiones podría derivar en acciones contra intereses o empresas de Estados Unidos en distintos puntos de la región.

La misma advertencia fue replicada por la embajada estadounidense en Jordania, en el marco de un contexto de creciente incertidumbre por la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias a nivel regional.