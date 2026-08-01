La CONMEBOL le pidió explicaciones a la FIFA por el proyecto de privatización del Mundial

La CONMEBOL se pronunció este viernes sobre el proyecto impulsado por la FIFA para incorporar inversión privada en parte de sus activos comerciales y dejó en claro su postura: "Primero está el fútbol".

A través de un comunicado oficial, la entidad que preside Alejandro Domínguez informó que inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro y convocó a una reunión extraordinaria del Consejo para analizar el alcance de la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE).

Si bien reconoció que el desarrollo del fútbol requiere decisiones comerciales y financieras, la Confederación Sudamericana remarcó que esas medidas deben estar siempre al servicio del deporte.

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", expresó la CONMEBOL.

La CONMEBOL pidió explicaciones a la FIFA

En el mismo comunicado, el organismo confirmó que solicitó formalmente a la FIFA información sobre el alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE, que contempla la incorporación de inversores privados en los derechos comerciales de las principales competiciones organizadas por la entidad.

Además, aseguró que continuará analizando la propuesta "con prudencia y responsabilidad" a través de los canales institucionales.

"La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluyó el comunicado.

Crece la presión sobre la FIFA

La postura de la CONMEBOL se suma al rechazo expresado en las últimas horas por otras confederaciones.

La UEFA anunció que sus 55 federaciones afiliadas no participarán en competiciones organizadas por la FIFA mientras el proyecto siga vigente y sostuvo que "la Copa del Mundo no está en venta".

Por su parte, la AFC (Asia) y la CONCACAF también cuestionaron la iniciativa y reclamaron mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones, además de expresar su preocupación por la falta de consultas previas.

El proyecto FIFA Forward Enterprise contempla la posibilidad de incorporar capital privado a una nueva empresa encargada de gestionar derechos de televisión, patrocinios, licencias y otros activos comerciales de la FIFA. La propuesta generó un fuerte rechazo entre las confederaciones, que consideran que podría afectar la gobernanza del fútbol y priorizar los intereses económicos por encima del desarrollo deportivo.