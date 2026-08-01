La FIFA suspendió su plan de privatización del fútbol tras la presión internacional

La FIFA dio marcha atrás con su plan para incorporar inversores privados a sus principales competencias y confirmó que el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no seguirá adelante. La decisión fue anunciada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, luego del fuerte rechazo que expresaron las principales confederaciones del fútbol mundial.

La marcha atrás llegó pocas horas después de que CONMEBOL se sumara al bloque integrado por UEFA, AFC y CONCACAF, que cuestionó la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias que tendría para la gobernanza del fútbol internacional.

El proyecto contemplaba la posibilidad de ceder hasta un 20% de los activos comerciales de la FIFA, incluyendo derechos de televisión, patrocinios, licencias y otros ingresos vinculados a la Copa del Mundo, con el objetivo de captar inversiones privadas.

El comunicado de Gianni Infantino

En el comunicado oficial, Infantino explicó que la propuesta buscaba generar nuevos recursos para fortalecer el desarrollo del fútbol, especialmente en las asociaciones miembro con menos recursos.

"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro y al fútbol mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario", expresó.

No obstante, el dirigente reconoció que la iniciativa generó un fuerte rechazo dentro del fútbol internacional y que eso terminó por hacer inviable su continuidad.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en línea con el objetivo que perseguía", señaló.

Finalmente, confirmó la decisión de abandonar la propuesta.

"Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y fortalecer el fútbol. En consecuencia, esta propuesta no avanzará".

Qué pasará ahora

Con el proyecto definitivamente archivado, Infantino adelantó que buscará recomponer el diálogo con las distintas confederaciones para evitar una mayor fractura institucional.

"Mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas para seguir trabajando juntos en el crecimiento del fútbol, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", concluyó.

El rechazo de las confederaciones fue determinante

La decisión de la FIFA llegó después de varios días de fuerte tensión institucional. UEFA fue la primera en advertir que sus 55 federaciones afiliadas podrían dejar de participar en las competencias organizadas por la FIFA si avanzaba el proyecto.

A esa postura se sumaron posteriormente AFC, CONCACAF y CONMEBOL, que reclamaron mayor transparencia y cuestionaron tanto el contenido como la forma en que se presentó la iniciativa.

Entre las cuatro confederaciones reúnen 143 de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, una mayoría suficiente para bloquear cualquier intento de aprobación del proyecto en los órganos de gobierno del organismo.

La marcha atrás representa uno de los mayores reveses políticos de la gestión de Gianni Infantino y pone fin, al menos por ahora, al intento de abrir la estructura comercial del fútbol mundial al ingreso de capitales privados.