Alerta por el aumento de casos de sífilis en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo prevenirla

La sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más conocidas, pero también una de las más subestimadas. Causada por la bacteria Treponema pallidum, puede permanecer silenciosa durante meses o incluso años, motivo por el cual históricamente fue conocida como “la gran simuladora”.

Lejos de ser una enfermedad del pasado, los especialistas advierten que los casos de sífilis vienen aumentando de manera sostenida en Argentina. Según datos compartidos por el equipo médico de HELIOS Salud, durante 2025 los diagnósticos crecieron alrededor de un 70% respecto del período 2020-2024, aunque estiman que la cifra real podría ser mayor debido a la existencia de casos que no son notificados.

“Uno de los principales motivos de este incremento es la disminución en el uso del preservativo durante las relaciones sexuales ocasionales. Hoy sabemos que solo una de cada cuatro personas de entre 19 y 30 años lo utiliza siempre. El resto lo hace de manera ocasional o directamente no lo usa”, explicó el Dr. Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped y médico infectólogo.

A este escenario se suman cambios culturales y una menor percepción del riesgo. El avance de los tratamientos contra el VIH, que permiten que una persona con carga viral indetectable no transmita el virus, y la disponibilidad de la profilaxis preexposición (PrEP) generaron que algunas personas reduzcan otras medidas de prevención.

Sin embargo, los especialistas remarcan que ni los tratamientos contra el VIH ni la PrEP protegen frente a la sífilis, la gonorrea, la clamidia u otras infecciones de transmisión sexual.

Por qué la sífilis puede pasar desapercibida

La primera manifestación de la infección suele ser una pequeña lesión llamada chancro sifilítico, que aparece en el lugar por donde ingresó la bacteria. El principal problema es que generalmente no causa dolor y puede ubicarse en zonas poco visibles, como el cuello del útero, el recto o el interior de la boca.

Además, la lesión puede desaparecer sola después de algunas semanas, lo que genera una falsa sensación de recuperación.

“Que la lesión desaparezca no significa que la infección se haya ido. La bacteria continúa en el organismo y la enfermedad sigue avanzando, muchas veces sin producir síntomas evidentes”, explicó el Dr. Omar Sued, presidente de la Sociedad Internacional de Sida.

Sin tratamiento, la sífilis puede avanzar y afectar el sistema nervioso, el corazón, los vasos sanguíneos y otros órganos, provocando complicaciones graves años después del contagio inicial.

La buena noticia es que la sífilis tiene cura si se detecta a tiempo, mediante un tratamiento con antibióticos, generalmente con penicilina.

No obstante, los especialistas aclaran que haber tenido sífilis una vez no genera inmunidad. Una persona puede volver a infectarse si mantiene relaciones sexuales sin protección con alguien que tenga la bacteria.

Embarazo, testeos y preservativo: las claves para prevenir

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales de la salud es el aumento de la sífilis congénita, que ocurre cuando una persona embarazada transmite la infección al bebé durante la gestación o el parto.

Las consecuencias pueden ser severas: malformaciones, complicaciones graves, muerte fetal o muerte neonatal si no se diagnostica y trata a tiempo.

En Argentina, la tasa de sífilis congénita aumentó de 1,6 a 2,2 casos cada 1.000 nacidos vivos, un incremento asociado principalmente a la falta de diagnóstico oportuno durante el embarazo.

Por este motivo, los controles prenatales incluyen pruebas específicas para detectar la infección, y en caso de obtener un resultado positivo se debe iniciar el tratamiento rápidamente para proteger tanto a la madre como al bebé.

El diagnóstico es sencillo y rápido. Además, los especialistas remarcan que no solo debe tratarse a la persona diagnosticada, sino también estudiar y tratar a sus parejas sexuales para evitar nuevas cadenas de contagio.

Principales medidas de prevención

Los especialistas recomiendan:

Usar preservativo en todas las relaciones sexuales vaginales, anales y orales.

Realizarse un test ante cualquier duda, síntoma o situación de riesgo.

Consultar rápidamente si la pareja fue diagnosticada con sífilis u otra ITS.

Completar el tratamiento indicado y controlar también a los contactos sexuales.

Cumplir con los controles durante el embarazo para prevenir la sífilis congénita.

Aunque es una infección conocida desde hace siglos, la sífilis continúa siendo un desafío de salud pública. La información, el diagnóstico temprano y el uso del preservativo siguen siendo las herramientas más efectivas para frenar su crecimiento y evitar complicaciones que, con un tratamiento adecuado, pueden prevenirse.