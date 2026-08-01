La alimentación del padre antes del embarazo puede influir en la salud del futuro bebé

Durante mucho tiempo, la preparación para un embarazo saludable estuvo enfocada principalmente en la alimentación y los hábitos de la madre. Sin embargo, nuevas investigaciones comenzaron a destacar que la salud y la nutrición del padre antes de la concepción también pueden tener un impacto en el desarrollo del bebé.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo, Brasil, analizó a 43 familias y encontró una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados por parte de los padres antes del embarazo y ciertas características de los recién nacidos.

Según los resultados, cuanto mayor era el consumo de productos ultraprocesados en los padres, mayor era el peso al nacer de sus hijos y mayor la acumulación de grasa corporal en zonas como los muslos y la cintura.

Los especialistas advierten que un mayor peso al nacer y un exceso de grasa corporal durante las primeras etapas de vida pueden estar asociados a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas en la adultez, como diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares.

La investigación plantea que una dieta basada en alimentos ultraprocesados podría generar procesos inflamatorios en el organismo del padre, afectar la calidad del esperma e influir en la expresión de determinados genes que se transmiten al bebé.

Uno de los genes analizados fue IGF-II, un gen heredado exclusivamente del padre que cumple un rol fundamental en el crecimiento fetal. Los investigadores señalaron que los hábitos alimentarios paternos podrían modificar su funcionamiento e influir en el desarrollo del bebé durante el embarazo.

La alimentación materna también tuvo impacto

El estudio también evaluó la dieta de las madres y encontró efectos diferentes. Aquellas que consumían una mayor cantidad de alimentos ultraprocesados durante las primeras etapas del embarazo tendían a tener bebés con menor peso al nacer, menor longitud corporal y una circunferencia cerebral más reducida.

Los autores del trabajo remarcaron que los resultados refuerzan la necesidad de incorporar a los padres en las recomendaciones de salud reproductiva, ya que la planificación de un embarazo saludable no depende únicamente de la madre.

“La nutrición y la salud materna antes, durante y después del nacimiento siempre han recibido atención, pero se dice poco sobre el papel de la dieta del padre”, explicó Daniela Sartorelli, profesora de medicina de la Universidad de São Paulo y autora del estudio. “Nuestro estudio demuestra que también es muy importante para la salud del bebé”.

La investigación fue publicada en la edición de julio de la revista científica Nutrition Research