Thiago Medina habló por primera vez tras haber sido denunciado por abuso sexual

Thiago Medina rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y aseguró que colaborará con la Justicia

Thiago Medina se refirió públicamente a la denuncia por abuso sexual que recibió de parte de una prima y aseguró que se puso a disposición de la Justicia para que se esclarezca la situación.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano negó las acusaciones en su contra y señaló que será su abogado quien se encargue de abordar el proceso judicial.

“Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, expresó en el comunicado que compartió con sus seguidores.

Además, el mediático explicó que decidió mantener silencio mientras avance la investigación debido a la importancia del caso y para respetar a todas las personas involucradas.

“Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, concluyó en su mensaje.