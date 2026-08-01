Thiago Medina habló por primera vez tras haber sido denunciado por abuso sexual

Thiago Medina habló por primera vez tras haber sido denunciado por abuso sexualESPECTÁCULOAna COHEN
Thiago Medina rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y aseguró que colaborará con la Justicia
Thiago Medina se refirió públicamente a la denuncia por abuso sexual que recibió de parte de una prima y aseguró que se puso a disposición de la Justicia para que se esclarezca la situación.
A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano negó las acusaciones en su contra y señaló que será su abogado quien se encargue de abordar el proceso judicial.
“Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, expresó en el comunicado que compartió con sus seguidores.
Además, el mediático explicó que decidió mantener silencio mientras avance la investigación debido a la importancia del caso y para respetar a todas las personas involucradas.
“Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, concluyó en su mensaje.