Santa Fe apuesta a conquistar nuevos mercados y fortalecer sus exportaciones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario una jornada dedicada a analizar el impacto de los cambios en el comercio internacional y las oportunidades que se abren para la producción provincial a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de los vínculos comerciales con América del Norte y Asia.

El encuentro reunió a funcionarios, representantes del sector empresarial, universidades y entidades productivas con el objetivo de debatir estrategias que permitan ampliar las exportaciones y potenciar el desarrollo económico de la provincia.

Durante su exposición, Pullaro remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para impulsar políticas de crecimiento. En ese sentido, sostuvo que Santa Fe busca diferenciarse a través del diálogo institucional y la construcción de consensos que permitan generar herramientas para fortalecer la producción.

El mandatario provincial también destacó la continuidad del Consejo Económico y Social, creado por ley en 2016, al señalar que se convirtió en una política de Estado que logró mantenerse más allá de los cambios de gestión.

En relación con la economía provincial, afirmó que Santa Fe continúa trabajando para consolidar mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas locales, especialmente las pequeñas y medianas. Según explicó, esta estrategia incluye la participación en foros internacionales, el respaldo a las firmas exportadoras y un fuerte plan de inversiones en infraestructura.

Pullaro aseguró además que la administración provincial logró optimizar los recursos públicos, reducir costos del Estado y avanzar con obras consideradas clave para mejorar la competitividad. Entre ellas mencionó mejoras en rutas, redes energéticas, gasoductos, puertos y aeropuertos, con el objetivo de facilitar la logística y el crecimiento del sector productivo.

Al finalizar su discurso, convocó a mantener el trabajo coordinado entre el Estado, las instituciones y el sector privado para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario económico internacional.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que Santa Fe se mantiene como la principal provincia exportadora del país y resaltó el desempeño de su sistema portuario.

El funcionario señaló que durante 2025 los puertos santafesinos alcanzaron un volumen de movimiento de cargas superior al registrado en importantes terminales internacionales, lo que, según indicó, refleja el peso de la provincia en el comercio exterior argentino.

Además, consideró que la apertura comercial impulsada a nivel nacional puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento, siempre que vaya acompañada por políticas destinadas a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a consolidar las cadenas de valor.

En tanto, el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Jorge Dolce, puso el foco en la importancia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al afirmar que representa un paso relevante para ampliar el acceso de los productos regionales a un mercado integrado por cerca de 700 millones de consumidores.

La jornada se enmarcó en la estrategia del Gobierno santafesino para profundizar la inserción internacional de su producción, generar nuevas oportunidades comerciales y promover un modelo de desarrollo basado en la innovación, la inversión y el crecimiento de las exportaciones.