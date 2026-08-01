Renunció el director de Marketing de la AFA tras quedar involucrado en una causa de EE.UU.

Leandro Petersen renunció como director de Marketing de la AFA en medio de la investigación que atraviesa al organismo y luego de quedar vinculado a las sospechas sobre su posible rol como testigo secreto en una causa judicial en Estados Unidos.

El dirigente era el responsable de la estrategia de marca global de la Asociación del Fútbol Argentino y durante su gestión impulsó importantes acuerdos comerciales vinculados a la Selección argentina, logrando la incorporación de más de 120 socios comerciales.

Petersen comunicó su salida junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y aseguró que la decisión había sido planificada con anticipación. “Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto. Tengo otros desafíos. Siempre estaré a disposición de AFA. De estos lugares uno nunca se va”, expresó durante su despedida.

A través de su cuenta de X, el ahora exdirector de Marketing también publicó un extenso mensaje en el que repasó su etapa dentro de la entidad.

“Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses. Durante nueve años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial”, escribió.

Además, agradeció a las autoridades de la AFA por el respaldo recibido durante su gestión: “Especialmente, al presidente Claudio Tapia, a Pablo Toviggino y a todo el Comité Ejecutivo, que me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente”.

La investigación que rodea a la AFA

La salida de Petersen ocurre en un contexto de cuestionamientos vinculados a una investigación en Estados Unidos por movimientos financieros considerados sospechosos relacionados con la empresa TourProdEnter en bancos de ese país.

En ese marco, surgieron versiones que señalan que el exdirectivo podría ser la persona identificada como el testigo secreto que debía presentarse ante la Justicia estadounidense, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre esa situación.

Sus posibles aspiraciones políticas

Según trascendió, Petersen también tendría en mente un futuro dentro de la política deportiva. De acuerdo con información publicada por TN, el exdirigente de la AFA evaluaría la posibilidad de presentarse como candidato a presidente de Boca Juniors en las elecciones previstas para diciembre de 2027.