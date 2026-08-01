Siete Cedears distribuirán dividendos en dólares la próxima semana: cuáles son y cuánto pagará cada uno

Los Cedears permiten invertir en compañías internacionales desde el mercado local.

Siete empresas distribuirán dividendos en dólares durante la próxima semana.

Los pagos comenzarán el 3 de agosto y continuarán el 7 de agosto.

Las compañías pertenecen a sectores como telecomunicaciones, salud, servicios financieros y consumo.

Los dividendos constituyen una fuente de ingresos periódicos para los inversores de largo plazo.

La compra de Cedears requiere una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la CNV.

Los inversores que siguen de cerca el mercado de Cedears tendrán una nueva oportunidad para percibir ingresos en dólares durante la próxima semana. Un total de siete compañías internacionales distribuirán dividendos correspondientes a sus políticas habituales de remuneración al accionista, ofreciendo una alternativa de renta periódica para quienes mantienen posiciones en estos certificados que cotizan en la Bolsa local.

Los Cedears permiten acceder, desde Argentina y en pesos, a acciones de empresas que cotizan en los principales mercados internacionales. Además de brindar exposición a compañías globales de distintos sectores, algunos de estos instrumentos ofrecen la posibilidad de cobrar dividendos cuando las firmas emisoras realizan distribuciones entre sus accionistas.

Las empresas que efectuarán pagos en los próximos días se caracterizan por contar con una larga trayectoria, posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias y un historial de resultados consistentes. Esta combinación ha convertido a sus acciones en opciones elegidas por numerosos inversores con estrategias de largo plazo, especialmente aquellos que buscan equilibrar crecimiento del capital con ingresos periódicos.

El cronograma comenzará el lunes 3 de agosto, cuando cuatro compañías realizarán sus distribuciones. AT&T abonará un dividendo de 0,28 dólares por acción, equivalente a tres Cedears. Ese mismo día, Verizon Communications pagará 0,71 dólares por acción, representados por cuatro Cedears, mientras que Bristol-Myers Squibb distribuirá 0,63 dólares por acción, correspondiente a tres Cedears. A su vez, CVS Health entregará un dividendo de 0,67 dólares por acción, con una relación de quince Cedears por cada acción.

La agenda continuará el viernes 7 de agosto con otros tres pagos. Mastercard distribuirá 0,87 dólares por acción, equivalentes a treinta y tres Cedears. Costco Wholesale abonará 1,47 dólares por acción, representados por cuarenta y ocho Cedears, mientras que Bank of New York Mellon pagará 0,63 dólares por acción, con una relación de dos Cedears por cada acción.

Estos pagos reflejan la política de distribución de utilidades que mantienen muchas compañías internacionales, una estrategia orientada a ofrecer previsibilidad a sus accionistas y fortalecer el atractivo de sus acciones incluso en contextos de elevada volatilidad financiera.

Para los inversores argentinos, los Cedears representan una herramienta que permite diversificar la cartera incorporando empresas de distintos sectores económicos y, al mismo tiempo, acceder a ingresos periódicos denominados en dólares. Esta característica suele ser especialmente valorada por quienes buscan reducir la exposición exclusiva al mercado local y complementar sus estrategias de inversión con activos internacionales.

El acceso a estos instrumentos resulta relativamente sencillo. El primer paso consiste en abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa autorizada y regulada por la Comisión Nacional de Valores. Una vez habilitada la cuenta, el inversor puede transferir fondos desde una cuenta bancaria de su titularidad y comenzar a operar en el mercado.

A partir de allí, la conformación de una cartera dependerá del perfil de riesgo, los objetivos financieros y el horizonte de inversión de cada persona. En ese proceso, muchos optan por incorporar Cedears de empresas con una política sostenida de pago de dividendos, buscando combinar potencial de apreciación del capital con ingresos recurrentes en moneda estadounidense.