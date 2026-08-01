El Concejo Municipal inauguró una muestra con las fotos ganadoras de sus concursos

El Concejo Municipal de Rafaela inauguró este viernes por la noche la muestra fotográfica "Miradas de Rafaela", una exposición que reúne las imágenes ganadoras de las cinco ediciones de los concursos organizados por el cuerpo legislativo local. La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Foto Cine Club Rafaela y el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

La inauguración tuvo lugar en la sala de exposiciones del Foto Cine Club, ubicada en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto, con entrada libre, y podrá visitarse todos los días de 8 a 20.

Durante el acto, el presidente del Foto Cine Club Rafaela, Carlos Fuentes, agradeció al Concejo Municipal por impulsar el trabajo conjunto que hizo posible la exposición.

A su turno, la presidenta del Concejo Municipal, Mabel Fossatti, destacó la importancia de la iniciativa y valoró el acompañamiento de las instituciones participantes. "Gracias a todos por acompañarnos. Quiero agradecer especialmente al Foto Cine Club y al Viejo Mercado por abrirnos las puertas y permitirnos compartir esta actividad", expresó.

Además, subrayó el crecimiento del certamen a lo largo de los años: "El Concurso Fotográfico es una propuesta que nos entusiasma mucho por la gran participación que tiene y porque, en cada edición, descubrimos obras que muestran distintos rincones de Rafaela desde miradas muy creativas, según la temática planteada".

Desde hace cinco años, el Concejo Municipal impulsa este programa destinado a fotógrafos aficionados, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana a través de la fotografía y poner en valor distintos espacios e historias de la ciudad mediante una consigna temática diferente en cada edición.

En cada convocatoria, un jurado integrado por tres fotógrafos de reconocida trayectoria local selecciona las cinco obras destacadas entre las decenas de imágenes presentadas por los participantes.

Las cinco ediciones del concurso estuvieron dedicadas a diferentes ejes: deporte, ambiente, urbanismo, los 40 años de la democracia y género, temáticas que ahora pueden recorrerse en una única exposición que resume la evolución del certamen y las distintas miradas sobre Rafaela.