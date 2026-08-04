Santa Fe reclama a Nación por el fuerte impacto de las tarifas eléctricas sobre empresas e industrias

El Gobierno de Santa Fe llevará al Ejecutivo nacional el reclamo de empresas e industrias de la provincia por el fuerte incremento registrado en las facturas de energía eléctrica durante los últimos meses. La administración provincial buscará que se evalúen alternativas para aliviar el impacto de los nuevos costos, que, según advirtió, ponen en riesgo la actividad productiva y la capacidad de inversión del sector privado.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que los aumentos responden principalmente a cargos establecidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), vinculados al costo de generación de energía y a la reducción de los subsidios nacionales.

Facturas con incrementos millonarios

El funcionario aseguró que numerosas empresas ya comenzaron a recibir boletas con aumentos muy superiores a los habituales. Como ejemplo, indicó que algunas firmas pasaron de pagar alrededor de 1,4 millones de pesos mensuales a recibir facturas cercanas a los 8 millones, mientras que otras vieron crecer ese cargo de 4 a 24 millones de pesos en apenas un período de facturación.

Puccini sostuvo que la preocupación no se limita a los valores actuales, sino también a la incertidumbre respecto de las próximas liquidaciones, ya que aún restan llegar las correspondientes a los consumos de junio y julio.

El costo energético se multiplicó

Desde la cartera productiva señalaron que el volumen de recursos que Cammesa factura a los grandes usuarios santafesinos se incrementó de manera acelerada. Mientras que en abril el total distribuido entre unas 340 empresas rondó los 400 millones de pesos, en mayo ascendió a 1.400 millones.

Las proyecciones tampoco son alentadoras. Para las próximas facturaciones se estiman montos cercanos a los 7.000 millones de pesos y posteriormente alrededor de 14.000 millones, cifras que reflejan un crecimiento sostenido de los costos energéticos.

El ministro reconoció que durante el invierno el mayor consumo suele elevar las tarifas por una cuestión estacional, aunque advirtió que, aun cuando la demanda disminuya en los meses cálidos, los valores difícilmente vuelvan a los niveles registrados en años anteriores.

Santa Fe pedirá medidas de alivio

Ante este escenario, el Gobierno provincial expondrá la situación en un encuentro con autoridades nacionales del área de Energía, representantes de Cammesa y funcionarios de Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro.

El objetivo será plantear mecanismos que permitan reducir el impacto inmediato de las facturas, entre ellos la posibilidad de prorratear los pagos o implementar herramientas que otorguen mayor previsibilidad a las empresas.

Desde la Provincia sostienen que la incertidumbre sobre los costos energéticos afecta la planificación de muchas industrias, limita inversiones y, en algunos casos, condiciona los niveles de producción.

Reclamo por un trato diferenciado

Puccini también remarcó que Santa Fe mantiene uno de los mejores niveles de cumplimiento en el pago de la energía eléctrica y consideró que esa conducta debería ser tenida en cuenta al momento de definir futuras medidas.

Según explicó, muchas empresas realizan un importante esfuerzo para mantenerse al día con sus obligaciones, pero el aumento de los costos reduce su capacidad para invertir en tecnología, ampliar su capital de trabajo o sostener el ritmo de producción.

Por ese motivo, el Gobierno santafesino buscará que la Nación adopte medidas que permitan amortiguar el impacto de las nuevas tarifas y preservar la competitividad del entramado productivo provincial.