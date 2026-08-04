Milei defendió la evolución de la economía, aseguró que bajó la pobreza y respaldó la reforma del Banco Central

Javier Milei afirmó que la situación social mejoró desde el inicio de su gestión y destacó la baja de la pobreza y la indigencia.

El Presidente relativizó los resultados de encuestas sobre el endeudamiento de los hogares y reivindicó los indicadores oficiales.

Sostuvo que alrededor de 14 millones de argentinos mejoraron su situación desde que asumió el Gobierno.

También destacó el crecimiento del Producto Bruto Interno y afirmó que la economía alcanzó niveles récord de producción, consumo y exportaciones.

Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una herramienta para impedir el financiamiento monetario del déficit.

El Gobierno buscará avanzar con esa iniciativa en el Congreso como parte de su agenda de reformas económicas.

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su administración y afirmó que la situación social del país muestra una mejora respecto del escenario existente al inicio de su mandato. Durante una entrevista radial, el jefe de Estado sostuvo que la reducción de la pobreza y la indigencia constituye uno de los principales indicadores del desempeño de su gestión y aseguró que, si bien la Argentina todavía enfrenta importantes desafíos, el país se encuentra en una situación considerablemente mejor que la heredada.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de ser consultado sobre distintos relevamientos privados que reflejan dificultades de numerosas familias para llegar a fin de mes y un crecimiento del endeudamiento de los hogares. Frente a esos estudios, Milei relativizó su alcance y afirmó que las encuestas presentan limitaciones metodológicas, por lo que consideró que la evolución de la situación social debe analizarse principalmente a partir de los indicadores oficiales.

En ese contexto, el Presidente sostuvo que la pobreza descendió desde el 57% registrado al comienzo de su administración hasta el 29% actual. Asimismo, aseguró que la indigencia pasó del 20% al 6%, mientras que la pobreza infantil disminuyó del 70% al 42%. Según explicó, esos resultados reflejan que alrededor de 14 millones de argentinos mejoraron su situación desde el inicio de la actual gestión.

Milei reconoció que todavía existen sectores que enfrentan dificultades económicas y admitió que numerosas familias continúan teniendo problemas para cubrir todos sus gastos mensuales. Sin embargo, insistió en que el escenario actual es más favorable que el existente cuando asumió la Presidencia y remarcó que la magnitud de esos problemas se redujo de manera significativa.

En esa línea, sostuvo que la Argentina no alcanzó aún los niveles de desarrollo de las economías más avanzadas, pero afirmó que el país logró revertir una situación crítica que, según su visión, amenazaba con derivar en una crisis económica de mayor profundidad. El mandatario reiteró además que las transformaciones impulsadas por su administración requieren tiempo para consolidarse y consideró que no es posible revertir décadas de desequilibrios estructurales en un período reducido.

Al referirse al desempeño general de la economía, el Presidente destacó la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) durante los primeros años de gestión. Según afirmó, la actividad económica acumuló un crecimiento del 11% y alcanzó niveles récord tanto en producción como en consumo y exportaciones, indicadores que, de acuerdo con su análisis, reflejan la recuperación de distintos sectores de la economía.

El mandatario también defendió uno de los principales proyectos económicos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Milei explicó que la iniciativa tiene como objetivo impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero, mecanismo que identificó como una de las principales causas del proceso inflacionario registrado durante las últimas décadas.

Según sostuvo, la modificación de la normativa permitirá consolidar un esquema monetario más estable y reducir el riesgo de que futuros gobiernos recurran nuevamente a la emisión para cubrir desequilibrios fiscales. En ese sentido, afirmó que el propósito central de la reforma consiste en eliminar de manera definitiva la inflación como fenómeno recurrente de la economía argentina.

El proyecto también contempla cambios institucionales destinados a fortalecer la independencia del Banco Central. Entre ellos, el Presidente destacó la prohibición del financiamiento monetario del déficit fiscal, la incorporación de mayores límites para la remoción de las autoridades de la entidad y restricciones al reparto de utilidades, medidas que, según indicó, apuntan a preservar la estabilidad monetaria en el largo plazo.

Las declaraciones de Milei se producen en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar el tratamiento parlamentario de la reforma del Banco Central junto con otras iniciativas económicas consideradas prioritarias para la segunda etapa de la gestión. Desde el oficialismo sostienen que estos cambios forman parte de un programa orientado a consolidar el equilibrio fiscal, fortalecer la confianza de los mercados y crear condiciones que permitan sostener el proceso de desaceleración de la inflación y el crecimiento de la actividad económica.