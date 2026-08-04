El Gobierno buscará acelerar en agosto un paquete de reformas económicas antes de que el calendario electoral condicione la actividad del Congreso

El Gobierno buscará acelerar durante agosto la aprobación de un paquete de reformas antes de que avance el calendario electoral.

Las prioridades legislativas incluyen la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Súper RIGI y la Ley de Propiedad Privada.

Karina Milei coordinará las negociaciones junto a Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich.

El Senado retomará el debate de la Ley de Propiedad Privada y buscará avanzar con el dictamen del Súper RIGI.

En Diputados, el oficialismo negociará apoyos para impulsar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal.

La Libertad Avanza aspira a aprobar las principales iniciativas antes de que el Congreso concentre su actividad en el Presupuesto 2027.

El Gobierno nacional pondrá en marcha durante agosto una intensa estrategia legislativa con el objetivo de avanzar en la aprobación de un conjunto de reformas económicas e institucionales consideradas prioritarias para la administración del presidente Javier Milei. La intención del oficialismo es aprovechar las próximas semanas para impulsar proyectos clave antes de que la agenda parlamentaria quede condicionada por el tratamiento del Presupuesto 2027 y por el creciente clima de campaña de cara a las elecciones presidenciales.

En la Casa Rosada consideran que el margen para alcanzar acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas podría reducirse a medida que avance el calendario electoral. Por ese motivo, la estrategia oficial apunta a concentrar las negociaciones durante agosto para intentar sancionar iniciativas que forman parte del programa de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo.

Entre los proyectos que encabezan la agenda aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la denominada Ley de Inocencia Fiscal, el régimen conocido como Súper RIGI y la Ley de Propiedad Privada. Cada una de estas iniciativas constituye un eje central de la agenda económica y regulatoria que el Gobierno busca consolidar durante la segunda mitad del año.

La coordinación política de las negociaciones estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien liderará las conversaciones junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo será construir los consensos necesarios para garantizar el tratamiento de los proyectos en ambas cámaras del Congreso.

La primera prueba legislativa tendrá lugar en el Senado, donde está previsto que se retome la sesión que había pasado a cuarto intermedio para continuar con el debate de la Ley de Propiedad Privada. El proyecto propone introducir modificaciones de amplio alcance, entre ellas la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, la incorporación de mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en el régimen de expropiaciones y reformas sobre la Ley de Manejo del Fuego.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con el dictamen del denominado Súper RIGI en un plenario de comisiones. La iniciativa apunta a ampliar los incentivos destinados a promover inversiones de gran escala y constituye una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer la llegada de capitales en distintos sectores de la economía.

Durante el mismo período, el Senado también tendrá en agenda el tratamiento de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, tribunal que interviene en distintas investigaciones de relevancia institucional, entre ellas la denominada causa Libra.

En la Cámara de Diputados, el foco estará puesto en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y en el proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa referida a la autoridad monetaria busca incorporar la prohibición de emitir dinero para financiar el déficit del Tesoro Nacional y de las provincias, uno de los pilares del programa económico defendido por el presidente Milei desde el inicio de su gestión.

Para avanzar con estas iniciativas, La Libertad Avanza deberá construir acuerdos parlamentarios. El oficialismo cuenta con 95 diputados propios, por lo que necesitará el respaldo de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales para alcanzar el quórum y obtener la mayoría necesaria para la aprobación de los proyectos.

Con ese objetivo, Martín Menem encabezará una ronda de conversaciones con distintas fuerzas políticas antes del inicio formal del debate en las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Legislación Penal. La estrategia consiste en arribar a consensos previos que permitan acelerar el tratamiento parlamentario y reducir el riesgo de modificaciones que alteren el contenido original de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.

La meta del Gobierno es que este paquete de reformas quede aprobado antes de septiembre, cuando el Congreso deba concentrar gran parte de su actividad en el análisis del Presupuesto 2027. En el oficialismo consideran que ese cronograma permitirá aprovechar un escenario político todavía favorable para avanzar con proyectos que consideran fundamentales para consolidar el rumbo económico y regulatorio de la actual administración.