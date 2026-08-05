Una encuesta ubicó a Javier Milei por encima de Cristina Fernández de Kirchner y expuso el impacto de una eventual candidatura sobre Axel Kicillof

Una encuesta mostró que la mayoría de los consultados rechaza una eventual habilitación electoral de Cristina Fernández de Kirchner.

Javier Milei encabezó la intención de voto y superó ampliamente a los principales dirigentes de la oposición.

Cristina Fernández de Kirchner aparece como la dirigente con mayor respaldo dentro del electorado peronista y kirchnerista.

El relevamiento indicó que una eventual candidatura de la ex presidenta afectaría principalmente las aspiraciones de Axel Kicillof.

En un hipotético balotaje, Milei obtendría ventaja tanto frente a Cristina Fernández de Kirchner como frente a Kicillof.

La fragmentación del espacio opositor surge como uno de los principales factores que fortalecen la posición electoral del oficialismo.

Un reciente relevamiento de opinión pública volvió a poner el foco sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, luego de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsara una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en busca de revertir su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El estudio evaluó el nivel de apoyo que tendría una eventual habilitación de la dirigente para competir y analizó cómo modificaría el equilibrio interno del peronismo y las perspectivas electorales frente al presidente Javier Milei.

La encuesta fue realizada por la consultora CB Global Data inmediatamente después de conocerse la presentación internacional impulsada por la defensa de la ex mandataria. Entre los distintos escenarios medidos, uno de los principales resultados indicó que una mayoría de los consultados se manifestó en contra de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ser habilitada como candidata presidencial.

Según el relevamiento, seis de cada diez encuestados expresaron su rechazo a esa posibilidad, mientras que poco más de un tercio manifestó algún grado de acuerdo con que pueda competir nuevamente. Estos resultados reflejan que, si bien la dirigente conserva un núcleo importante de respaldo político, enfrenta también un elevado nivel de rechazo dentro del electorado.

El estudio se conoció en momentos en que distintos dirigentes del kirchnerismo volvieron a plantear públicamente la posibilidad de que la ex presidenta participe en el proceso electoral de 2027, siempre sujeto a la evolución de su situación judicial y al alcance que eventualmente pueda tener un pronunciamiento del organismo internacional.

Además del nivel de aceptación de una eventual candidatura, la encuesta exploró el impacto que tendría esa decisión sobre la interna del peronismo. En ese sentido, el sondeo mostró que, entre los votantes que se identifican con el espacio peronista y kirchnerista, Cristina Fernández de Kirchner supera al gobernador bonaerense Axel Kicillof como la figura preferida para representar al sector en las próximas elecciones presidenciales.

Ese resultado refuerza la hipótesis de que una eventual reaparición electoral de la ex mandataria podría modificar el proceso de reconfiguración del liderazgo opositor, especialmente en un momento en que Kicillof aparece como uno de los principales referentes del peronismo con proyección nacional.

Sin embargo, cuando la encuesta evaluó la intención de voto general, el Presidente conservó una ventaja considerable sobre ambos dirigentes. Milei encabezó las preferencias electorales con poco más del 32% de intención de voto, mientras que Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, separados por una diferencia mínima entre sí.

El relevamiento también analizó posibles escenarios de balotaje. En un eventual enfrentamiento entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario obtendría una ventaja de varios puntos porcentuales. En cambio, frente a Kicillof, la diferencia se reduciría de manera significativa, mostrando un escenario más competitivo para el gobernador bonaerense.

Los resultados sugieren que, aunque Cristina Fernández de Kirchner mantiene un liderazgo importante dentro del núcleo kirchnerista, una candidatura de su parte podría profundizar la fragmentación del espacio opositor y reducir las posibilidades de consolidar una propuesta unificada frente al oficialismo.

Al mismo tiempo, el estudio reveló que una parte importante del electorado manifiesta deseos de un cambio respecto de la situación política actual, aunque esa demanda todavía no encuentra una referencia opositora capaz de concentrar ese respaldo de manera mayoritaria. En ese contexto, la dispersión dentro del peronismo aparece como uno de los factores que podrían favorecer las aspiraciones reeleccionistas del oficialismo.

Si bien todos los escenarios evaluados continúan siendo hipotéticos y dependen tanto de definiciones judiciales como de futuras decisiones políticas, la encuesta ofrece una fotografía preliminar sobre el posible impacto que tendría una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el tablero electoral y, particularmente, sobre el liderazgo opositor rumbo a 2027.