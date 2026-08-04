Franco Mastantuono, a un paso de dejar el Real Madrid: qué falta para que llegue a la Fiorentina

El futuro de Franco Mastantuono podría definirse en los próximos días. Mientras el Real Madrid busca una salida a préstamo para que el argentino sume continuidad, Fiorentina aparece como el principal candidato para quedarse con el ex River y las negociaciones avanzan.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club italiano es el que más interés mostró por incorporar al mediocampista, mientras que la dirigencia del Real Madrid ve con buenos ojos una cesión para que el futbolista tenga más minutos. Sin embargo, todavía queda un punto por resolver antes de cerrar la operación.

El principal obstáculo pasa por cómo se repartirá el salario del jugador durante el préstamo. Mastantuono percibe alrededor de 3,5 millones de euros por temporada y ambas instituciones negocian qué porcentaje abonará cada una. Ese es, por el momento, el único aspecto que mantiene la operación abierta.

La idea del conjunto español es concretar un préstamo sin opción de compra, en una fórmula similar a la utilizada anteriormente con Endrick, priorizando que el argentino gane experiencia antes de regresar al club.

Mastantuono comenzó la temporada con protagonismo bajo la conducción de Xabi Alonso, aunque con el correr de los meses perdió terreno tras los cambios en el cuerpo técnico y terminó teniendo menos participación en los encuentros decisivos. En total, acumula 35 partidos, tres goles y una asistencia con la camiseta del Real Madrid.

Valdano opinó sobre el regreso de Mourinho

En otro orden, Jorge Valdano analizó el regreso de José Mourinho al banco del Real Madrid y puso en duda que pueda repetir el impacto de su primera etapa.

"Han pasado casi quince años: el fútbol ya no es el mismo, la sociedad no es la misma, Florentino ya no es el mismo, y Mourinho tampoco lo será. Veremos qué sucede", señaló el exdirector deportivo en una entrevista con A Bola.

Valdano también consideró que el contexto actual es muy distinto al de la primera etapa del entrenador portugués y remarcó que el club eligió una alternativa ante la falta de otras opciones disponibles.