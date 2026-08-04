Revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) una supuesta cadena de confesiones que habría terminado con La Joaqui enterándose de los rumores sobre un presunto romance entre Luck Ra y Tuli Acosta. El panelista reconstruyó la historia y la llamó “la ruta del cuerno”, una trama que habría involucrado a personas del círculo íntimo de los artistas y que derivó en varias rupturas.

Según el relato de Ochoa, todo comenzó cuando Tuli Acosta le habría contado a su peluquero y amigo Alejo sobre el vínculo que mantenía con Luck Ra. El detalle que habría desencadenado la situación es que el estilista también atendía a La Joaqui, quien en ese momento era pareja del cantante cordobés.

“Tuli se lo confiesa a su peluquero, que se llama Alejo. Él también atiende a La Joaqui”, explicó Ochoa durante el programa.

La información habría llegado luego a Valentín, pareja de Alejo, quien también tenía relación con La Joaqui. Según el panelista, Valentín decidió contarle a la cantante lo que sabía: “Luck Ra te está metiendo los cuernos”, habría sido la frase con la que le transmitió la versión.

Tras enterarse, La Joaqui habría enfrentado a Alejo para preguntarle por qué no le había contado lo que supuestamente sabía. De acuerdo con Ochoa, el peluquero no pudo negar la situación porque la artista ya había recibido otra versión. “La Joaqui le dice: ‘me lo contó Valentín, no me podés mentir’”, relató el panelista.

El episodio habría generado una crisis dentro del propio círculo cercano y terminó, según la reconstrucción de LAM, con una doble separación: la de Luck Ra y La Joaqui, y la de Alejo y Valentín.

Las versiones de Luck Ra y La Joaqui

Luego de los rumores, Luck Ra confirmó la ruptura con La Joaqui, aunque negó que hubiera existido una relación con Tuli Acosta.

“Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor. Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, habría expresado el cantante en diálogo con Ángel de Brito.

Por su parte, La Joaqui también descartó una infidelidad y defendió tanto a su expareja como a Tuli Acosta. “Jamás me fue infiel, él sería incapaz de serme infiel y no hubo terceros en discordia”, aseguró.

Además, destacó el vínculo con la bailarina: “Es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto mucho”.

Días antes, la cantante había hablado públicamente del final de la relación en su programa de streaming PLP, por Luzu TV. Allí se mostró emocionada al recordar el vínculo con Luck Ra.

“Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, expresó entre lágrimas.

La Joaqui también explicó que fue el cantante quien tomó la decisión de terminar la relación y reveló: “Nunca he amado así, yo me quería casar pero nos dio el timing”.

La respuesta de Tuli Acosta

Tuli Acosta también salió a aclarar la situación luego de que varios usuarios interpretaran algunas publicaciones en redes sociales como indirectas relacionadas con la separación.

“Acá sin poder hacer TikToks porque sino son indirectas”, escribió con ironía en TikTok, haciendo referencia a las especulaciones que surgieron alrededor de sus posteos.

Además, previamente había negado en LAM cualquier vínculo sentimental con Luck Ra y aseguró que entre ellos solo existía una amistad de varios años.