Europa le suelta la mano a Infantino

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) anunció este lunes que retiró su respaldo a Gianni Infantino de cara a la elección del presidente de la FIFA para el período 2027-2031, convirtiéndose en la primera federación nacional en oficializar esa decisión tras la polémica generada por el fallido proyecto de privatización de parte de los activos comerciales del organismo.

La determinación llega después de que Infantino desistiera de impulsar la iniciativa, en un intento por frenar el fuerte rechazo que despertó entre distintas confederaciones y asociaciones del fútbol mundial.

Gales cuestionó el liderazgo de Infantino

A través de un comunicado, la federación galesa justificó su postura al señalar "fallas graves en materia de gobernanza, procesos y liderazgo", además de cuestionar el manejo institucional de la FIFA.

"No poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar", expresó la FAW, que además sostuvo que "Gianni Infantino ha perdido la confianza necesaria para seguir al frente del fútbol mundial".

La postura de Gales se suma a las críticas que ya habían manifestado la UEFA, la Concacaf y distintas asociaciones del continente asiático, todas ellas opositoras al proyecto FIFA Forward Enterprise, la iniciativa que proponía abrir parte del negocio comercial de la FIFA a inversores privados y que finalmente fue retirada ante la presión internacional.