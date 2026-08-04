El Roña Castro apuntó contra Wanda Nara por una promesa que le hizo en MasterChef

El exboxeador Jorge "Roña" Castro volvió a hablar de su paso por MasterChef y cuestionó a Wanda Nara por una promesa que, según aseguró, nunca se cumplió. El deportista recordó que, tras su eliminación del reality, la conductora le había ofrecido ayuda para sus comedores, pero afirmó que nunca volvió a tener contacto con ella.

Castro fue el primer eliminado de la última temporada del ciclo culinario de Telefe, emitida en octubre de 2025. Aquella noche no logró convencer al jurado, integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, con su plato de albóndigas y se despidió del programa.

Antes de finalizar la gala, Wanda Nara le dedicó unas palabras al aire: "Roña, contás conmigo para lo que necesites y vamos a estar los cuatro ahí en tus comedores". En ese momento, Martitegui también se sumó a la propuesta y expresó la intención de acompañarlo en alguna de sus actividades solidarias.

Sin embargo, meses después, Castro aseguró que esa ayuda nunca llegó. "No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", sostuvo.

El exboxeador contó que incluso intentó comunicarse con la conductora, aunque no obtuvo respuesta. "La llamé, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa", afirmó.

No es la primera vez que Castro expresa este malestar. Ya lo había manifestado en entrevistas con Intrusos y Más que Sinvergüenzas, donde volvió a cuestionar las promesas realizadas durante el programa.

"Cuando está la luz roja está todo espectacular. Prometen", lanzó al recordar el ofrecimiento de Wanda Nara, al tiempo que reiteró que sus llamados y mensajes nunca fueron respondidos.

Su trabajo solidario y las críticas al reality

El reclamo de Castro está vinculado con la tarea solidaria que lleva adelante desde hace años. Actualmente sostiene 14 comedores y 9 merenderos, de los cuales cuatro son administrados directamente por él y el resto recibe asistencia con alimentos no perecederos.

Según explicó, en los últimos dos años la cantidad de personas asistidas pasó de 2.100 a 6.400, con apoyo de la provincia de Buenos Aires. Esa labor había sido destacada por el propio jurado de MasterChef al momento de su eliminación.

Además, el exboxeador también apuntó contra el funcionamiento del reality. "En todo el programa hay favoritismos. Donato es espectacular, pero los demás ni una sonrisa", expresó.

Incluso deslizó que, a su entender, Wanda Nara tenía influencia sobre las decisiones del certamen. "Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va", afirmó.

Por último, recordó que decidió no participar del repechaje porque las extensas jornadas de grabación eran incompatibles con sus actividades solidarias. "Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos", concluyó.