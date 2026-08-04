Pichetto pronosticó que Victoria Villarruel será candidata presidencial en 2027 y habló de un nuevo escenario opositor

Miguel Ángel Pichetto afirmó que Victoria Villarruel será candidata presidencial en las elecciones de 2027.

El diputado sostuvo que la ruptura política entre la vicepresidenta y Javier Milei ya es irreversible.

Consideró que Villarruel buscará representar a un sector del electorado nacionalista, católico y de base militar.

También descartó que Patricia Bullrich tenga un lugar relevante dentro de la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

Pichetto planteó la necesidad de conformar un frente opositor amplio para competir contra el oficialismo en 2027.

El legislador sostuvo que el peronismo deberá definir su futura candidatura presidencial mediante un proceso interno legitimado.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel competirá por la Presidencia en las elecciones de 2027 y sostuvo que la distancia política que mantiene con el presidente Javier Milei ya no tiene posibilidad de recomposición. En ese marco, consideró que la titular del Senado buscará construir un espacio propio para disputar una parte del electorado que originalmente acompañó a La Libertad Avanza.

Durante una entrevista radial, el legislador de Encuentro Federal analizó el escenario político de cara a los próximos comicios presidenciales y afirmó que la ruptura entre Milei y Villarruel derivará en una nueva oferta electoral dentro del espacio de centroderecha.

Consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta se postule para la Presidencia, Pichetto respondió de manera categórica. Afirmó que no tiene dudas de que Villarruel será candidata en 2027 y explicó que el enfrentamiento con el jefe de Estado terminó fortaleciendo su posicionamiento político.

Según el diputado, las diferencias públicas entre ambos dirigentes generaron una reacción que podría consolidar el liderazgo de la vicepresidenta dentro de un sector específico del electorado. En ese sentido, sostuvo que las tensiones personales y políticas pueden transformarse en un factor de fortalecimiento para quienes logran construir una identidad propia frente al poder.

Pichetto también analizó cuál podría ser la base electoral de una eventual candidatura de Villarruel. A su entender, la vicepresidenta conservaría el respaldo de un segmento integrado por votantes de perfil nacionalista, católico y vinculado a sectores militares, que originalmente acompañó a La Libertad Avanza, pero que podría diferenciarse del liderazgo político de Milei en los próximos años.

De acuerdo con su visión, ese espacio tendría capacidad para competir de manera independiente dentro del escenario electoral de 2027, ampliando la fragmentación del electorado que actualmente respalda al oficialismo.

El legislador también dedicó parte de su análisis al futuro político de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial de la funcionaria, respondió con ironía y descartó que tenga posibilidades concretas de convertirse en la postulante de La Libertad Avanza.

Además, sostuvo que Bullrich tampoco tendría un lugar relevante dentro de la estrategia electoral que el oficialismo podría desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires. Según expresó, la conducción política libertaria buscaría respaldar dirigentes de mayor confianza para integrar las principales candidaturas.

En ese contexto, Pichetto especuló con la posibilidad de que el oficialismo impulse una fórmula integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la dirigente Pilar Ramírez para competir en el distrito porteño, al considerar que ambos representarían el esquema político con mayor respaldo dentro de la estructura libertaria.

Más allá de las definiciones sobre el oficialismo, el diputado también se refirió al proceso de reorganización de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, planteó la necesidad de conformar un frente político amplio que reúna a distintos sectores para enfrentar a La Libertad Avanza.

Según explicó, ese espacio debería estar encabezado por una fórmula peronista con capacidad para incorporar a dirigentes de otras fuerzas políticas, incluyendo sectores del radicalismo que mantienen una posición crítica frente al Gobierno nacional y otras expresiones opositoras.

En ese marco, Pichetto también hizo referencia a la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Consideró que el peronismo debe acompañar todas las instancias judiciales orientadas a recuperar sus derechos políticos, aunque aclaró que la definición de la candidatura presidencial deberá surgir de un proceso interno que otorgue legitimidad al postulante que represente al espacio.

Las declaraciones del legislador se producen en momentos en que comienzan a multiplicarse las especulaciones sobre el escenario político posterior a las elecciones legislativas y sobre las posibles alianzas que podrían configurarse de cara a los comicios presidenciales de 2027. En ese contexto, la relación entre Milei y Villarruel continúa siendo uno de los principales focos de atención dentro del oficialismo, mientras distintos dirigentes ya proyectan los posibles reacomodamientos que podrían producirse en los próximos años.