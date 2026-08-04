Ferraro cuestionó con dureza a Milei, pidió “que alguien lo cuide” y rechazó sus declaraciones sobre el endeudamiento familiar

Ferraro afirmó que Javier Milei mantiene una “mirada de conspiración permanente” y cuestionó el contenido de su última entrevista.

El diputado pidió “que alguien lo cuide al Presidente” al considerar que sus declaraciones perjudican al país y a su gestión.

También criticó los nuevos cruces del mandatario con Brasil y recordó que ese país es un socio estratégico para la Argentina.

El presidente de la Coalición Cívica rechazó las declaraciones de Milei sobre las familias endeudadas y las calificó como una muestra de falta de empatía.

Sostuvo que gran parte de los argentinos recurre al crédito para afrontar gastos básicos y advirtió sobre el aumento de la morosidad.

Además expresó reparos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por su posible impacto sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, formuló fuertes cuestionamientos al presidente Javier Milei luego de la entrevista televisiva que el mandatario concedió el domingo. El legislador criticó tanto el contenido de las declaraciones presidenciales como el tono empleado durante la exposición pública y advirtió que algunas de sus expresiones generan preocupación por su impacto político e institucional.

En declaraciones radiales, Ferraro sostuvo que el Presidente mantiene “una mirada de conspiración permanente” y aseguró que sus manifestaciones reflejan una narrativa que, según su visión, resulta preocupante para el escenario político argentino. El dirigente opositor afirmó que Milei “desvaría” y consideró que ese tipo de intervenciones públicas terminan perjudicando tanto al país como a la propia gestión nacional.

En ese contexto, el diputado hizo un llamado para que el entorno presidencial modere la exposición pública del jefe de Estado. “Que alguien lo cuide al Presidente”, expresó, al señalar que las entrevistas en las que, según sostuvo, predominan ese tipo de declaraciones no contribuyen a fortalecer la imagen institucional del Gobierno.

Ferraro también cuestionó que Milei volviera a confrontar con el presidente de Brasil, al remarcar la importancia estratégica que representa ese país para la Argentina. Afirmó que, más allá de las diferencias ideológicas o políticas entre ambos mandatarios, Brasil continúa siendo un socio clave desde el punto de vista comercial, económico y diplomático, por lo que consideró inconveniente profundizar ese tipo de enfrentamientos.

Las críticas del presidente de la Coalición Cívica también estuvieron dirigidas a las recientes declaraciones de Milei sobre las familias endeudadas. Horas antes de la entrevista radial, Ferraro había difundido un mensaje en la red social X en el que calificó como una muestra de “poca empatía” y “desconexión con la realidad” las expresiones del mandatario respecto de quienes recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.

El legislador rechazó especialmente la afirmación presidencial de que “nadie les puso una pistola en la cabeza” para endeudarse. Según sostuvo, esa mirada desconoce la situación económica que atraviesan millones de hogares argentinos y minimiza las dificultades que enfrentan numerosas familias para sostener su nivel de vida.

Ferraro argumentó que, en la actualidad, gran parte del endeudamiento de los hogares no responde a consumos extraordinarios, sino a la necesidad de cubrir gastos esenciales. En ese sentido, señaló que muchas personas recurren a préstamos para adquirir alimentos, medicamentos o afrontar el pago de servicios básicos, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años.

Asimismo, advirtió sobre el incremento de la morosidad y el crecimiento de los préstamos informales, fenómenos que, según explicó, aparecen cuando numerosos sectores encuentran cada vez mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional o cumplir con sus compromisos económicos.

Durante la misma entrevista, Ferraro también manifestó reparos respecto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo. El diputado expresó su preocupación por algunos aspectos de la iniciativa, especialmente aquellos vinculados con la eventual flexibilización de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

A juicio del dirigente opositor, cualquier modificación en esa materia debe contemplar la protección de recursos considerados estratégicos para el país y preservar mecanismos de control sobre la propiedad de extensiones territoriales de importancia económica o geopolítica.

Las declaraciones de Ferraro se producen en un contexto de fuerte confrontación política entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición, en medio de un debate que combina cuestiones económicas, institucionales y de política exterior. Sus cuestionamientos se suman a otras voces críticas que en los últimos días expresaron diferencias con algunas definiciones públicas del Presidente, mientras el Gobierno continúa defendiendo el rumbo de su programa económico y las iniciativas legislativas impulsadas por la administración nacional.