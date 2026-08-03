Santa Fe llevará a Nación un reclamo por el costo de la energía que afecta a la industria

El Gobierno de Santa Fe volverá a plantear ante la Nación la preocupación por el impacto que tienen las tarifas eléctricas sobre el sector productivo. El próximo jueves, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, viajará a Buenos Aires junto a funcionarios de Córdoba y Entre Ríos para solicitar una revisión de los costos que afrontan los grandes usuarios de energía.

La gestión se realizará en representación de la Región Centro y buscará poner en agenda la incidencia que tiene un cargo aplicado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el cual, según sostienen las provincias, encarece significativamente los costos de producción de las industrias.

El anuncio fue realizado por la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, quien explicó que el encuentro con autoridades nacionales tendrá como objetivo defender la competitividad de uno de los principales polos industriales del país.

Según indicó la funcionaria, la intención es exponer cómo el actual esquema tarifario repercute sobre las empresas y reclamar medidas que permitan reducir el peso de los costos energéticos para los grandes consumidores.

Desde la administración provincial remarcaron que la iniciativa forma parte de una estrategia conjunta con Córdoba y Entre Ríos para fortalecer la posición de la Región Centro en temas vinculados al desarrollo productivo.

Presentarán un balance de la Ley Tributaria

Además de la agenda en Buenos Aires, el Gobierno provincial informó que este miércoles dará a conocer los resultados correspondientes al primer semestre de aplicación de la Ley Tributaria de Santa Fe.

La presentación estará encabezada por los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Roald Báscolo.

Durante el informe se expondrán datos relacionados con la creación de empleo, los beneficios fiscales otorgados a pequeños comercios y las medidas implementadas para incentivar inversiones y fortalecer la actividad industrial en la provincia.

Con estas acciones, el Ejecutivo santafesino busca reforzar su agenda de apoyo al sector productivo y promover condiciones que mejoren la competitividad de las empresas locales frente al actual escenario económico.