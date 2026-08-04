Pullaro defendió al campo en Aapresid: “Santa Fe siempre estará del lado de quienes producen”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes la apertura del Congreso de Aapresid en Rosario, donde reivindicó el papel del sector agropecuario como motor del desarrollo económico y reclamó una mayor inversión nacional en infraestructura para potenciar la producción.

Ante empresarios, productores, científicos y representantes de la cadena agroindustrial, el mandatario dejó inauguradas las jornadas bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, con un discurso en el que combinó definiciones sobre seguridad, economía, inversión pública y política tributaria.

La seguridad, como punto de partida

Durante su intervención, Pullaro destacó el regreso del congreso a Rosario y sostuvo que la recuperación de la seguridad fue un factor determinante para que la ciudad vuelva a ser sede de grandes encuentros nacionales.

El gobernador aseguró que el trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado permitió revertir el escenario de violencia que afectó a la región en los últimos años y afirmó que hoy la provincia registra indicadores delictivos por debajo del promedio nacional.

Según expresó, esa transformación demuestra que es posible modificar realidades complejas cuando existe decisión política y una estrategia sostenida.

El valor del modelo productivo santafesino

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa del perfil productivo de Santa Fe. Pullaro afirmó que la provincia construyó, a lo largo de su historia, una identidad ligada al trabajo, la producción y el esfuerzo de miles de familias que impulsaron el desarrollo del campo y la industria.

En ese contexto recordó la historia de su propia familia vinculada a la actividad agropecuaria y destacó que la cultura del trabajo sigue siendo uno de los principales valores que distinguen a la provincia.

El mandatario también resaltó el entramado económico santafesino, integrado por miles de productores agropecuarios, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, además del aporte que realizan las universidades y el sistema científico para fortalecer la innovación y la competitividad.

Inversión pública y equilibrio fiscal

Pullaro defendió la política de equilibrio de las cuentas públicas como una herramienta para financiar obras de infraestructura sin comprometer la estabilidad financiera de la provincia.

En ese sentido, sostuvo que la reducción del gasto corriente permitió incrementar la inversión pública y aseguró que Santa Fe alcanzó un nivel histórico de ejecución de obras durante los primeros treinta meses de gestión.

Entre los proyectos mencionó trabajos en rutas estratégicas, accesos portuarios, gasoductos y obras que buscan mejorar la logística del sector productivo. Además, destacó que la provincia asumió con recursos propios intervenciones sobre infraestructura de competencia nacional, como la reparación de la Ruta Nacional A012.

Reclamo por las retenciones

El gobernador también volvió a cuestionar el esquema tributario nacional y reclamó la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, al considerar que representan uno de los principales obstáculos para el crecimiento del sector.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar la distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias, al sostener que Santa Fe realiza un importante aporte a la economía del país sin recibir una compensación equivalente.

Un mensaje de respaldo al sector

En el cierre de su exposición, Pullaro aseguró que el Gobierno provincial continuará acompañando al campo, la industria, el comercio, la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo económico.

También remarcó que, más allá del crecimiento de sectores como la energía y la minería, Argentina necesita avanzar en infraestructura vial, ferroviaria, logística y energética para mejorar la competitividad y aprovechar plenamente su potencial productivo.

Con ese mensaje, el mandatario reafirmó el compromiso de su gestión con el desarrollo del interior productivo y volvió a ubicar al agro como uno de los ejes centrales de la estrategia económica de Santa Fe.