Estados Unidos asegura que un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz podría cerrarse en horas

El Gobierno de Estados Unidos sostuvo que las negociaciones para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz avanzan de manera favorable y que un entendimiento con Irán podría concretarse en las próximas horas, un escenario que generó expectativas sobre una posible estabilización del mercado energético internacional.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las conversaciones mantienen un ritmo positivo y señaló que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo "hoy o mañana", lo que permitiría normalizar la circulación marítima por uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

Buscan garantizar la libre navegación

Durante una entrevista televisiva, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Irán imponga un peaje a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz en caso de concretarse el acuerdo.

El funcionario respondió que el objetivo de Washington es garantizar la libertad de navegación, descartando la idea de que el tránsito quede sujeto al pago de tarifas especiales por parte de las embarcaciones que utilicen esa ruta.

Las declaraciones coinciden con lo expresado previamente por el presidente Donald Trump, quien había manifestado que el paso marítimo podría reabrirse en un corto plazo luego de optar por no avanzar con una ofensiva militar de gran escala contra Irán durante el fin de semana.

Irán niega conversaciones oficiales

Pese al optimismo expresado desde Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní aseguró que no existen negociaciones oficiales en marcha con Estados Unidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el verdadero estado de las gestiones diplomáticas.

La diferencia entre las versiones de ambos gobiernos refleja que, si bien continúan los esfuerzos para reducir la tensión, todavía persisten importantes desacuerdos entre las partes.

Un nuevo incidente aumenta la tensión

En medio de ese escenario, durante la jornada se informó que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil de origen aún no determinado mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

El episodio volvió a poner el foco sobre la seguridad de una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio mundial de petróleo y gas, cuyo funcionamiento resulta clave para el abastecimiento energético internacional.

Mientras continúan las versiones cruzadas sobre un posible acuerdo, los mercados permanecen atentos a cualquier avance que permita reducir la tensión en una región considerada estratégica para la economía global.