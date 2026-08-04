Santa Fe apelará ante la Corte Suprema el fallo que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

El Gobierno de Santa Fe confirmó que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir el fallo del máximo tribunal provincial que declaró inconstitucional el tope aplicado a las jubilaciones más altas, una de las medidas incluidas en la Ley de Emergencia Previsional sancionada en 2024.

La decisión provincial se centrará en el caso de la camarista penal Elena Virginia Ramón, cuyo planteo fue aceptado por la Corte santafesina con una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres. Se trata de uno de los 35 expedientes que cuestionan distintos aspectos de la normativa previsional.

Desde la administración provincial señalaron que utilizarán la vía del recurso extraordinario federal para que el caso sea revisado por la Corte Suprema nacional. Además, adelantaron que, si el criterio judicial se repite en otros procesos similares, también presentarán las apelaciones correspondientes.

Dos fallos con resoluciones diferentes

En paralelo, el Gobierno resolvió no recurrir otro fallo reciente del máximo tribunal santafesino, correspondiente al caso conocido como "Lisi", relacionado con el aporte solidario que deben realizar los jubilados del sistema previsional provincial.

En esa causa, la Corte provincial no se pronunció sobre la constitucionalidad del descuento, sino que entendió que la discusión debe continuar en el fuero Contencioso Administrativo, por considerar que el amparo no era la vía procesal adecuada para analizar una cuestión de semejante complejidad.

Ese criterio fue respaldado por una mayoría de cuatro magistrados, quienes sostuvieron que el debate requiere un análisis profundo de aspectos económicos, financieros y técnicos antes de emitir una resolución definitiva.

El fallo que será apelado

La situación fue distinta en la demanda presentada por Elena Ramón. En ese expediente, la mayoría de la Corte provincial consideró que el artículo que fija un tope equivalente a veinte jubilaciones mínimas excede el marco de una medida transitoria de emergencia y modifica de manera permanente el régimen previsional.

Según el fallo, esa limitación puede afectar el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria, ya que quienes superan ese límite dejan de percibir futuras actualizaciones hasta que sus haberes vuelvan a ubicarse dentro del tope establecido por la ley.

Por ese motivo, el tribunal declaró inconstitucional esa disposición, decisión que ahora será impugnada por el Ejecutivo santafesino ante la Corte Suprema de la Nación.

La emergencia previsional

La Ley de Emergencia Previsional fue aprobada en 2024 con el objetivo de reducir el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

La norma declaró la emergencia del sistema por dos años, con posibilidad de prórroga, e incorporó distintas medidas destinadas a mejorar su sustentabilidad financiera. Entre ellas se incluyeron un aporte solidario para jubilados de mayores ingresos, contribuciones adicionales para determinados trabajadores activos, la creación de una comisión de seguimiento y modificaciones en la actualización de los haberes.

El Gobierno justificó la iniciativa al señalar que el déficit previsional creció de manera sostenida durante los últimos años y que, sin una reforma, el desequilibrio financiero podía alcanzar cifras significativamente superiores.

Debate que continúa

Mientras la Provincia prepara la presentación ante la Corte Suprema nacional, cientos de causas vinculadas con distintos artículos de la ley seguirán su trámite en la Justicia provincial.

El futuro de la reforma previsional dependerá ahora tanto de las resoluciones que adopten los tribunales contencioso-administrativos como de la decisión que, eventualmente, tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el planteo que presentará el Gobierno santafesino.