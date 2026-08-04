Amsafé rechaza los descuentos por el paro docente y redobla sus críticas al Gobierno de Santa Fe

La relación entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes volvió a tensarse luego de que la administración provincial confirmara que descontará el día a quienes adhieran al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Mientras el Ejecutivo aseguró que las escuelas públicas permanecerán abiertas con normalidad, desde Amsafé cuestionaron la decisión oficial y sostuvieron que la medida busca sancionar a los trabajadores que participan de una protesta en defensa de la educación pública.

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, afirmó que la Provincia debería acompañar el reclamo por los recursos que, según sostiene el sindicato, la Nación adeuda al sistema educativo santafesino, en lugar de aplicar descuentos salariales a quienes ejerzan el derecho de huelga.

Los reclamos del paro nacional

Desde Amsafé explicaron que la medida de fuerza impulsada por CTERA tiene como eje una serie de demandas dirigidas al Gobierno nacional.

Entre ellas figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a una nueva paritaria nacional, el envío de recursos para obras de infraestructura escolar y programas socioeducativos, además de la transferencia de fondos que, según el gremio, corresponden a la provincia.

Críticas a la decisión oficial

El sindicato calificó como "inadmisible" la decisión de descontar el salario a quienes participen de la protesta y consideró que esa medida representa una forma de desalentar el ejercicio del derecho a huelga.

Alonso sostuvo que la administración provincial debería priorizar el reclamo conjunto ante la Nación por el financiamiento educativo antes que adoptar sanciones económicas contra los docentes.

Movilización a Buenos Aires

En paralelo, Amsafé confirmó que una delegación de docentes santafesinos viajará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la movilización convocada por CTERA junto a organizaciones sindicales de distintos puntos del país.

La protesta buscará reclamar respuestas del Gobierno nacional en relación con el financiamiento del sistema educativo, la política salarial docente y la continuidad de distintos programas destinados a las escuelas públicas.

De esta manera, el conflicto suma un nuevo capítulo en un contexto de fuertes diferencias entre el Ejecutivo provincial y los gremios de la educación, tanto por la discusión salarial como por las medidas adoptadas frente a las jornadas de protesta.