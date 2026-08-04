Mayra Mendoza cruzó a Milei por sus declaraciones sobre las familias endeudadas y lo acusó de “insensible”

Mayra Mendoza cuestionó con dureza las declaraciones de Javier Milei sobre las familias endeudadas.

La dirigente calificó como “insensible” al Presidente y criticó la comparación utilizada durante la entrevista.

Responsabilizó al Gobierno nacional por el crecimiento del endeudamiento de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo.

También vinculó la situación económica con las políticas implementadas por la administración nacional y el acuerdo con el FMI.

Mendoza sostuvo que el próximo gobierno deberá enfrentar las consecuencias del actual nivel de endeudamiento.

El cruce reavivó el debate político sobre el impacto social de la situación económica y las dificultades que atraviesan las familias argentinas.

La legisladora bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei luego de las declaraciones del mandatario sobre el endeudamiento de las familias argentinas. La dirigente de Unión por la Patria consideró que las expresiones del jefe de Estado evidencian una profunda falta de sensibilidad frente a la situación económica que atraviesan millones de personas y responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento del crédito destinado a cubrir gastos cotidianos.

Las críticas fueron difundidas a través de un extenso mensaje publicado en la red social X, donde la referente de La Cámpora respondió a las afirmaciones presidenciales realizadas durante una entrevista televisiva. Mendoza sostuvo que el Presidente apeló a una comparación que calificó como “una figura horrible” y afirmó que sus declaraciones buscan minimizar las consecuencias sociales de las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

En su publicación, la dirigente señaló que, cuando parecía que Milei no podía mostrarse más insensible, volvió a realizar afirmaciones que, a su entender, desconocen la realidad que viven miles de familias. Según expresó, el Gobierno afecta de manera permanente el poder adquisitivo mediante la reducción de los salarios reales, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, factores que, afirmó, deterioran la situación económica de amplios sectores de la población.

Mendoza también vinculó el crecimiento del endeudamiento de los hogares con las decisiones adoptadas por la administración nacional. Sostuvo que muchas personas se ven obligadas a recurrir al crédito para afrontar gastos básicos como consecuencia del contexto económico y comparó esa situación con la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que la gestión nacional también busca financiamiento externo para sostener su programa económico.

En otro tramo de su mensaje, la legisladora sostuvo que la problemática del endeudamiento constituye uno de los principales desafíos que deberá afrontar una futura administración. En ese sentido, afirmó que el próximo gobierno deberá combinar sensibilidad social con capacidad de gestión para revertir las consecuencias económicas que, según su visión, dejará la actual conducción nacional.

Asimismo, reivindicó el concepto de justicia social como un eje central para la reconstrucción económica. Mendoza sostuvo que esa idea no solo responde a un principio de equidad, sino que también constituye una herramienta conveniente para promover una recuperación más amplia de la actividad y mejorar las condiciones de vida de la población.

La respuesta de la dirigente bonaerense se produjo luego de las declaraciones formuladas por Milei durante una entrevista, cuando fue consultado sobre el incremento del endeudamiento de las familias argentinas. En ese contexto, el Presidente afirmó que quienes toman deuda son responsables de esa decisión y sostuvo que nadie los obliga a hacerlo, una expresión que generó fuertes críticas desde distintos sectores de la oposición.

Las palabras del mandatario abrieron un nuevo capítulo en la confrontación política entre el oficialismo y referentes opositores, quienes cuestionaron el enfoque del Gobierno sobre las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares. Diversos dirigentes señalaron que el crecimiento del crédito al consumo responde, en gran medida, a la necesidad de cubrir gastos esenciales ante la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.

El debate también volvió a poner en el centro de la escena la situación financiera de las familias argentinas, en un contexto en el que distintos estudios privados muestran un incremento del endeudamiento destinado al consumo cotidiano y una mayor utilización de créditos personales para afrontar alimentos, medicamentos, servicios públicos y otras erogaciones básicas.

Mientras el Gobierno sostiene que el proceso de desaceleración de la inflación constituye la base para una recuperación gradual de la economía, desde la oposición insisten en que la mejora de los indicadores macroeconómicos todavía no se refleja en los ingresos de la población. En ese marco, las declaraciones de Milei y la respuesta de Mendoza profundizaron el intercambio político sobre las consecuencias sociales del actual programa económico y sobre las herramientas necesarias para revertir la situación de los sectores más afectados.