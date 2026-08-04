Bensusán rechazó la reforma de la Ley de Tierras y afirmó que pone en riesgo la soberanía nacional

Daniel Bensusán rechazó el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional.

El senador sostuvo que la iniciativa elimina controles sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

También advirtió que podrían desaparecer restricciones vinculadas con zonas de frontera, cuerpos de agua y límites de superficie.

Bensusán afirmó que no se opone a las inversiones extranjeras, pero reclamó preservar la soberanía sobre recursos estratégicos.

El legislador vinculó la reforma con futuros proyectos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial en la Patagonia.

El Senado volverá a debatir la iniciativa en una sesión que aparece como una nueva prueba para el oficialismo.

El senador nacional Daniel Bensusán expresó un fuerte rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la iniciativa implicaría una pérdida de controles sobre la adquisición de terrenos por parte de capitales extranjeros. El legislador del bloque Justicialista sostuvo que la propuesta compromete la soberanía nacional y manifestó su expectativa de que el Senado vuelva a impedir su aprobación cuando el tema sea tratado en el recinto durante los próximos días.

En declaraciones radiales, Bensusán cuestionó el contenido del proyecto y recordó que la iniciativa ya enfrentó dificultades parlamentarias en oportunidades anteriores. Según señaló, el oficialismo debió retirar el expediente del recinto en tres ocasiones por no reunir los votos necesarios para avanzar con su tratamiento, por lo que confió en que esa situación vuelva a repetirse durante el nuevo debate legislativo.

El senador sostuvo que la legislación actualmente vigente establece una serie de límites para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y sociedades extranjeras con el objetivo de preservar recursos estratégicos y resguardar zonas consideradas sensibles desde el punto de vista territorial. A su entender, la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo elimina buena parte de esas restricciones y modifica el espíritu de la normativa vigente.

Entre los aspectos que cuestionó, Bensusán afirmó que la reforma permitiría la adquisición de tierras sin límites por parte de Estados, empresas o sociedades extranjeras. También advirtió que desaparecerían restricciones relacionadas con la compra de inmuebles ubicados en zonas de frontera, cercanas a cuerpos de agua o sujetas actualmente a topes sobre la cantidad de hectáreas que puede concentrar un mismo titular extranjero.

El legislador consideró que esos cambios podrían generar consecuencias de largo plazo sobre la administración de recursos naturales y sobre el control territorial del país. En ese sentido, sostuvo que la legislación vigente fue diseñada precisamente para evitar una excesiva concentración de tierras en manos de intereses extranjeros y preservar activos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

Durante la entrevista, Bensusán también afirmó que la reforma favorecería especialmente a sociedades vinculadas con Estados Unidos e Israel, al permitirles adquirir grandes extensiones de tierra sin las limitaciones establecidas por la normativa actual. No obstante, aclaró que sus críticas no están dirigidas contra las inversiones extranjeras en sí mismas.

El senador remarcó que considera positivas aquellas inversiones que promueven la generación de empleo, la incorporación de tecnología y el desarrollo de las economías regionales. Sin embargo, sostuvo que cualquier proceso de apertura debe desarrollarse dentro de un marco regulatorio que garantice la protección de los intereses estratégicos del país.

Otro de los argumentos planteados por Bensusán estuvo vinculado con el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial. El legislador señaló que distintas empresas internacionales analizan la posibilidad de instalar centros de procesamiento de datos en la Patagonia debido a la disponibilidad de recursos energéticos y agua, elementos fundamentales para el funcionamiento de ese tipo de infraestructura tecnológica.

A su juicio, la modificación de la Ley de Tierras facilitaría la compra de grandes extensiones por parte de compañías extranjeras interesadas en desarrollar este tipo de emprendimientos. El senador consideró que ese escenario requiere un debate profundo sobre la utilización de los recursos naturales y la conveniencia de mantener mecanismos de control sobre la propiedad de la tierra.

En el tramo final de sus declaraciones, Bensusán volvió a cuestionar la orientación general del proyecto impulsado por el oficialismo y sostuvo que representa una cesión de soberanía. Además, manifestó su deseo de que el Senado rechace nuevamente la iniciativa y evite su aprobación.

El debate sobre la reforma de la Ley de Tierras se perfila como uno de los principales temas de la agenda legislativa de la semana. Mientras el Gobierno sostiene que los cambios permitirán generar un marco más favorable para atraer inversiones y dinamizar distintos sectores productivos, desde parte de la oposición advierten que la flexibilización de las restricciones podría tener implicancias sobre el control de recursos estratégicos y el desarrollo territorial del país.