Pullaro inauguró la nueva sala de Neurología del Hospital Cullen y destacó la inversión en salud pública

El Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe incorporó una nueva sala destinada al Servicio de Neurología, una obra que permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones de internación de pacientes con enfermedades neurológicas de alta complejidad. La inauguración fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la Sociedad de Beneficencia, entidad que llevó adelante el proyecto.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el compromiso de las instituciones y de la comunidad con el fortalecimiento del sistema sanitario. Señaló que iniciativas de este tipo reflejan el valor del trabajo solidario y reafirmó que la Provincia continuará destinando recursos para modernizar la salud pública.

Pullaro también puso en valor el desempeño de los profesionales y trabajadores del sistema sanitario, al considerar que son el principal sostén de la atención médica que se brinda diariamente en los hospitales públicos santafesinos.

Un servicio de referencia para toda la región

Con más de 60 años de trayectoria, el Servicio de Neurología del Cullen es uno de los principales centros especializados de la provincia. Allí se atienden pacientes con accidentes cerebrovasculares (ACV) y otras patologías neurológicas complejas, convirtiéndose en un punto de referencia para toda la región.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que el crecimiento del sistema sanitario es posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la comunidad. Además, valoró el compromiso de los equipos médicos y de enfermería que desarrollan su tarea en el hospital.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, resaltó el esfuerzo compartido entre el sector público, la Sociedad de Beneficencia y los vecinos para seguir fortaleciendo uno de los hospitales más importantes de la provincia.

Más comodidad para pacientes y mejores condiciones de trabajo

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, explicó que las nuevas instalaciones permitirán optimizar la calidad de atención y ofrecer espacios más adecuados tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud.

La presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Cristina Prono, recordó que la obra era un objetivo largamente esperado y expresó su satisfacción por haber concretado un proyecto que beneficiará a miles de personas.

En tanto, el jefe del Servicio de Neurología, Carlos Martínez, señaló que el nuevo sector representa el resultado del esfuerzo de numerosos profesionales y colaboradores que trabajaron para hacer realidad la iniciativa.

Tecnología para diagnósticos de alta complejidad

La nueva área cuenta con seis habitaciones de internación completamente equipadas, consultorios y espacios destinados a la formación de residentes, la investigación y las actividades académicas.

Además, incorpora una Unidad de Neurofisiología equipada para realizar estudios especializados, entre ellos electroencefalogramas, electromiografías y potenciales evocados.

El Hospital Cullen continúa siendo el único establecimiento público de Santa Fe que realiza estudios de polisomnografía para el diagnóstico de trastornos del sueño y videoelectroencefalografías prolongadas, herramientas fundamentales para el tratamiento de pacientes con epilepsia y otras enfermedades neurológicas.

Con esta incorporación, el efector provincial fortalece su capacidad de respuesta y consolida su rol como uno de los principales centros de referencia en neurología dentro del sistema público de salud argentino.