Las compras vía courier alcanzan niveles récord y ganan participación en el consumo de bienes importados

Las importaciones vía courier alcanzaron un récord de 125 millones de dólares en junio de 2026.

Durante el primer semestre estas operaciones crecieron más del 100% respecto del mismo período del año anterior.

Las compras puerta a puerta ya representan cerca del 40% de las ventas en algunos rubros de consumo.

La flexibilización del régimen y la ampliación de las franquicias impulsaron el crecimiento de esta modalidad.

El comercio tradicional continúa mostrando dificultades, aunque los analistas atribuyen la caída principalmente a la debilidad de la demanda.

La industria local enfrenta una mayor competencia de productos importados y algunos sectores registran caídas en producción y empleo.

Las importaciones realizadas mediante el sistema courier continúan expandiéndose en Argentina y alcanzaron durante el primer semestre de 2026 niveles sin precedentes, consolidándose como una de las modalidades de compra con mayor crecimiento. El fenómeno se refleja especialmente en rubros vinculados al consumo masivo, como indumentaria, artículos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes, donde las compras efectuadas a través de plataformas internacionales representan una participación cada vez mayor frente al comercio tradicional.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Analytica, las operaciones realizadas bajo el régimen puerta a puerta alcanzaron en junio un volumen de 125 millones de dólares, el valor mensual más alto registrado hasta el momento. En el acumulado del primer semestre, las importaciones mediante este sistema totalizaron 643 millones de dólares, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido iniciada tras la flexibilización del régimen aplicada a fines de 2024.

El estudio destaca que las compras vía courier representan actualmente alrededor del 40% del volumen comercializado en determinados rubros dentro de los más de 70 centros comerciales relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Dos años atrás, esa participación era inferior al 10%, lo que evidencia la acelerada expansión del comercio electrónico internacional entre los consumidores argentinos.

En la comparación interanual, las cifras también muestran un fuerte dinamismo. Durante el primer semestre, las importaciones bajo esta modalidad crecieron un 104,2% respecto del mismo período del año anterior. Solo en junio, el incremento alcanzó el 73,8%, superando incluso el récord previo registrado en abril, cuando las operaciones habían totalizado 118 millones de dólares.

A pesar de ese crecimiento, desde una perspectiva macroeconómica el peso del sistema courier continúa siendo relativamente limitado. En junio, estas operaciones representaron el 1,8% del total de las importaciones del país y explicaron el 13,5% de las compras externas correspondientes específicamente a bienes de consumo.

Los especialistas atribuyen esta expansión a una combinación de factores. Entre ellos mencionan la estabilidad del tipo de cambio, la mejora de los ingresos medidos en dólares y la flexibilización de las normas que regulan las compras internacionales. En ese marco, el Gobierno amplió recientemente la franquicia libre de impuestos de 50 a 400 dólares por paquete, manteniendo el límite de cinco envíos anuales bajo ese beneficio y conservando el tope de 3.000 dólares para operaciones sujetas al pago de aranceles.

Además, se unificaron los requisitos operativos entre el Correo Argentino y las empresas privadas de mensajería, facilitando el acceso de los consumidores al sistema puerta a puerta. Estas modificaciones se sumaron a las medidas de flexibilización implementadas desde noviembre de 2024, impulsando aún más el crecimiento de esta modalidad de compra.

El avance del comercio electrónico internacional también genera efectos sobre el mercado interno. El informe sostiene que parte de la demanda que anteriormente se canalizaba hacia centros comerciales y supermercados ahora se orienta hacia plataformas internacionales. Sin embargo, los especialistas advierten que sería incorrecto atribuir exclusivamente al courier la caída en las ventas del comercio tradicional, ya que la debilidad del consumo continúa siendo el principal condicionante de la actividad.

En los primeros cinco meses del año, la facturación de los shoppings registró una disminución respecto de 2025 y también frente a los niveles observados en 2023. Los supermercados mostraron un comportamiento similar, mientras que el conjunto del comercio minorista exhibió un retroceso interanual que interrumpió la recuperación observada durante parte de 2025.

El informe también advierte sobre el impacto creciente que las importaciones ejercen sobre la producción nacional. Sectores como la indumentaria, el calzado, la electrónica y el equipamiento para el hogar aparecen entre los más expuestos a la competencia de productos importados. En el caso de los teléfonos celulares, la reducción de la carga impositiva aplicada a comienzos del año impulsó un fuerte aumento de las compras externas.

Esa competencia también se refleja en distintos indicadores industriales. Varias ramas manufactureras muestran niveles de producción inferiores a los promedios de la última década, mientras que el empleo formal del sector acumuló una pérdida neta de puestos de trabajo desde fines de 2023, en un contexto donde la mayor apertura comercial y la evolución del consumo continúan redefiniendo el escenario para la industria y el comercio argentinos.