Marcela Pagano cuestionó la postura de Javier Milei sobre los deudores y presentó un proyecto para limitar los intereses

Marcela Pagano cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre quienes mantienen deudas por créditos de consumo.

La diputada afirmó que gran parte del endeudamiento responde a la necesidad de comprar alimentos.

Pagano solicitó un informe al Banco Central sobre las tasas aplicadas al financiamiento de compras de comida.

También presentó un proyecto para restablecer límites a los intereses y punitorios.

La legisladora atribuyó parte del problema a la desregulación introducida por el DNU 70/2023.

El debate reavivó las diferencias sobre el rol del Estado frente al endeudamiento de los consumidores.

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre las personas que mantienen deudas impagas por créditos de consumo y anunció una serie de iniciativas legislativas orientadas a regular el financiamiento mediante tarjetas de crédito y limitar los intereses aplicados por las entidades financieras.

La controversia surgió luego de que el mandatario afirmara que quienes contrajeron deudas lo hicieron por decisión propia y rechazara una eventual intervención del Estado para asistir a quienes se encuentran en mora. En ese contexto, sostuvo que trasladar el costo de esas obligaciones al conjunto de la sociedad implicaría hacer que terceros paguen por decisiones individuales.

Frente a esas declaraciones, Pagano expresó una posición diferente y sostuvo que gran parte del endeudamiento de las familias responde al deterioro del poder adquisitivo y a la necesidad de afrontar gastos básicos. Según explicó, muchas personas recurren al crédito para adquirir alimentos y otros productos esenciales, por lo que consideró inapropiado interpretar esa situación como una elección voluntaria.

La legisladora informó que solicitó un informe al Banco Central de la República Argentina para conocer cuáles son las tasas de interés que actualmente se aplican al financiamiento de compras de alimentos y qué mecanismos de supervisión existen sobre esas operaciones. A su entender, resulta necesario contar con mayor información sobre el funcionamiento del sistema de crédito destinado al consumo cotidiano.

En paralelo, Pagano anunció la presentación de un proyecto denominado Ley de Restitución, mediante el cual propone restablecer límites a los intereses punitorios y fijar nuevamente topes para determinadas sanciones aplicadas en los créditos. Además, la iniciativa contempla que el precio total financiado de los productos sea exhibido de manera completa, con el objetivo de brindar mayor transparencia a los consumidores al momento de realizar compras en cuotas.

Durante sus declaraciones, la diputada sostuvo que una parte importante del financiamiento con tarjetas de crédito se destina actualmente a la compra de alimentos. En ese marco, diferenció el endeudamiento utilizado para adquirir bienes de consumo durables o de alto valor de aquel destinado a cubrir necesidades básicas de los hogares, como la alimentación.

Pagano argumentó que la pérdida del poder de compra de los ingresos familiares explica buena parte del incremento del endeudamiento. Según manifestó, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir los gastos mensuales y recurren al crédito como último recurso para sostener el consumo cotidiano, especialmente cuando los salarios no alcanzan para afrontar el costo de vida.

La diputada también cuestionó aspectos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 al sostener que la desregulación del sistema financiero permitió eliminar límites a determinados intereses y punitorios. En su análisis, esa modificación favoreció un incremento significativo en el costo del financiamiento con tarjetas de crédito, situación que, según afirmó, agravó las dificultades de quienes ya enfrentaban problemas para cumplir con sus obligaciones.

Asimismo, vinculó las declaraciones del Presidente con expresiones formuladas recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la responsabilidad individual de quienes toman créditos. Para la legisladora, ambas posiciones reflejan una misma concepción sobre el rol del Estado frente al endeudamiento de los consumidores.

El debate se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la evolución del crédito al consumo y por el aumento de la morosidad registrado en distintos segmentos del sistema financiero. Mientras el Gobierno sostiene que las decisiones económicas deben ser asumidas individualmente y defiende una menor intervención estatal, desde distintos sectores de la oposición impulsan proyectos destinados a reforzar la protección de los usuarios del sistema financiero y establecer mayores límites sobre el costo del crédito.