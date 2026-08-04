Tensión en la Roma: Dybala salió en defensa de Soulé y protagonizó un cruce con el capitán

La pretemporada de la Roma sumó un episodio de alta tensión durante el amistoso frente al Cardiff City, que terminó con derrota por 4-1 para el conjunto italiano. Más allá del resultado, todas las miradas se las llevó un fuerte cruce entre integrantes del plantel sobre el cierre del encuentro.

Luego del cuarto gol del equipo galés, el capitán Bryan Cristante encaró con vehemencia al argentino Matías Soulé para recriminarle una acción de juego. En ese momento intervino Paulo Dybala, quien salió en defensa de su compatriota y empujó a Cristante para frenar la discusión, lo que elevó la tensión entre ambos futbolistas.

Las imágenes del altercado se viralizaron rápidamente en redes sociales y tuvieron amplia repercusión en la prensa italiana, a pocas semanas del inicio oficial de la temporada. La Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini, debutará en la Serie A 2026/27 el próximo 24 de agosto frente a Fiorentina.

Antes de ese compromiso, el conjunto romano disputará tres amistosos más como parte de su preparación: este 4 de agosto enfrentará al Newport County, el 8 de agosto jugará ante Brighton & Hove Albion y cerrará la pretemporada el 15 de agosto frente al Borussia Dortmund.

Dybala seguirá en la Roma

El episodio se produjo pocas semanas después de que Paulo Dybala confirmara su continuidad en el club. El delantero argentino decidió permanecer en la Roma y descartó los rumores que lo vinculaban con un posible regreso al fútbol argentino.

Para extender su vínculo, el cordobés aceptó una importante reducción salarial, con el objetivo de continuar siendo una de las piezas clave del equipo en una temporada en la que la Roma volverá a disputar la Champions League tras varios años de ausencia.