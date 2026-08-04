Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya preparan su boda: dónde será la ceremonia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a un paso de casarse. Después de casi diez años de relación, el futbolista portugués y la modelo hispano-argentina celebrarán su boda el próximo sábado en Madeira, la isla donde nació y creció el capitán de Portugal.

Según informó el diario británico The Sun, la ceremonia se realizará en la Catedral de Funchal, capital del archipiélago. Como marca la tradición del templo, el enlace comenzará alrededor de las 15:00 y luego continuará con una exclusiva recepción en el hotel cinco estrellas Savoy Palace, ubicado a pocos minutos del lugar.

La boda ya revoluciona Madeira

La expectativa por el casamiento es tal que el hotel donde se celebrará la fiesta adoptó medidas especiales para garantizar la privacidad de los invitados.

De acuerdo con The Sun, dos plantas del establecimiento permanecerán cerradas durante el viernes y el sábado, al igual que distintos sectores comunes, entre ellos algunas áreas de bares, para evitar filtraciones y preservar la intimidad del evento.

Aunque actualmente juega en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo mantiene un fuerte vínculo con Madeira, donde dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

El deseo que Cristiano no pudo cumplir

Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una exclusiva tienda de lujo en Madrid. Desde entonces formaron una familia y, en agosto del año pasado, el delantero le propuso matrimonio.

Días atrás, la pareja fue fotografiada durante unas vacaciones en Mallorca, donde ambos lucieron llamativos anillos de diamantes al subir a un yate, imágenes que terminaron de alimentar las versiones sobre la inminente boda.

Tiempo atrás, el propio Cristiano había contado que esperaba celebrar el casamiento después del Mundial 2026 y confesó cuál era su mayor ilusión.

"Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón", había dicho en una entrevista con Piers Morgan.

Sin embargo, ese deseo no pudo concretarse. Portugal fue eliminada por España en el Mundial 2026, y la selección española terminó consagrándose campeona tras vencer a Argentina en la final.