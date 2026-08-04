YPF completó el desdoblamiento de acciones y busca ampliar la participación de inversores en el mercado

YPF completó el desdoblamiento de acciones mediante una relación de 10 a 1.

Los accionistas pasaron a recibir diez acciones por cada título que poseían.

La operación no modificó el valor de las inversiones ni el capital social de la compañía.

El número de acciones en circulación aumentó, pero cada una conservó un voto.

La actualización de las tenencias se realizó automáticamente y sin trámites para los inversores.

La empresa busca incrementar la liquidez de sus acciones y facilitar el acceso de nuevos participantes al mercado.

YPF concretó este martes el desdoblamiento de sus acciones mediante una relación de 10 a 1, una operación destinada a reducir el precio unitario de cada papel sin modificar el valor total de las inversiones ni la estructura patrimonial de la compañía. La medida se implementó de manera automática y alcanzó tanto a las acciones que cotizan en el mercado local como a los ADR negociados en el exterior.

A partir de la operación, cada accionista pasó a tener diez acciones por cada título que mantenía en cartera hasta el cierre de la jornada anterior. Como consecuencia, el precio individual de cada papel quedó ajustado a una décima parte de su valor previo, aunque el monto total de las tenencias permaneció sin cambios, al igual que la participación de cada inversor en el capital social de la empresa.

La petrolera explicó que el objetivo del desdoblamiento fue incrementar la liquidez de sus acciones y facilitar el acceso de nuevos inversores al mercado bursátil. Al disminuir el precio nominal de cada papel, la compañía apunta a ampliar la base de participantes y favorecer un mayor volumen de operaciones, una práctica habitual entre empresas que cotizan en los principales mercados internacionales.

La implementación se realizó sin necesidad de que los accionistas efectuaran trámite alguno. La actualización de las tenencias quedó registrada automáticamente en los sistemas de Caja de Valores S.A., conforme al procedimiento informado previamente por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y a A3 Mercados S.A.

La decisión formó parte de una estrategia orientada a adecuar la estructura accionaria de YPF a estándares utilizados por compañías comparables tanto en el mercado argentino como en el exterior. Desde la empresa remarcaron que el desdoblamiento no implicó modificaciones en el valor económico de las inversiones, sino únicamente una redistribución de la cantidad de acciones en circulación.

Tras la operación, el número de acciones ordinarias pasó de 393.312.793 títulos con un valor nominal de 10 pesos cada uno a 3.933.127.930 acciones ordinarias con un valor nominal de un peso. A pesar del incremento en la cantidad de papeles emitidos, el capital social permaneció inalterado en 3.933.127.930 pesos.

Asimismo, cada una de las nuevas acciones conservó un voto, por lo que tampoco se produjeron cambios en los derechos políticos de los accionistas ni en los porcentajes de participación dentro de la sociedad. La empresa subrayó que la medida no alteró el patrimonio de los inversores ni los derechos económicos asociados a sus tenencias.

Especialistas del mercado financiero consideran que este tipo de operaciones suele contribuir a dinamizar la negociación bursátil al hacer más accesible el precio de ingreso para pequeños y medianos inversores. Si bien el desdoblamiento no modifica la valuación de la empresa ni genera ganancias inmediatas para los accionistas, puede favorecer un mayor volumen de transacciones y mejorar la liquidez del papel.

Con la implementación del split, YPF completó una de las principales modificaciones de su estructura accionaria de los últimos años y se alineó con una práctica utilizada por numerosas compañías que buscan ampliar el universo de inversores sin alterar el valor de mercado ni la composición de su capital.