Continúa cerrado el Paso Los Libertadores: acumulan casi tres semanas de aislamiento por la nieve

El Paso Internacional Los Libertadores, principal corredor terrestre entre Chile y Argentina, continúa inhabilitado debido a las intensas nevadas que afectan la zona cordillerana. El cruce ya suma 19 días consecutivos cerrado, mientras más de 1.200 camiones permanecen detenidos a la espera de que mejoren las condiciones.

Las autoridades chilenas informaron que en el complejo fronterizo se acumulan alrededor de 6,6 metros de nieve, una situación que impide el funcionamiento normal del paso y complica las tareas para despejar la ruta.

Según explicaron desde la Delegación Presidencial de Los Andes, los equipos de Vialidad trabajan de manera permanente para habilitar el tramo hasta Guardia Vieja, aunque reconocieron que aún resta una importante cantidad de nieve por remover antes de llegar al sector del Cristo Redentor, uno de los puntos más afectados del recorrido.

En paralelo, desde la región de Valparaíso señalaron que se logró despejar una vía de circulación destinada exclusivamente al desplazamiento de vehículos de emergencia y para restablecer el servicio eléctrico en la zona.

A pesar de esos avances, las autoridades remarcaron que todavía no es posible establecer una fecha para la reapertura del paso internacional, ya que las condiciones climáticas continúan dificultando los trabajos.

El prolongado cierre afecta especialmente al transporte de cargas entre ambos países, con cientos de camiones detenidos en la frontera y demoras que impactan sobre la logística comercial y el abastecimiento regional.