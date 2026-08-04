Alerta en Polonia: advierten que el país podría enfrentar la peor sequía de los últimos años

Polonia atraviesa un escenario climático cada vez más preocupante. Especialistas advirtieron que el país podría enfrentar la sequía más severa de los últimos años, en un contexto marcado por una intensa ola de calor que eleva las temperaturas hasta valores cercanos a los 40°C en algunas regiones.

La advertencia fue realizada por Pawel Staniszewski, hidrólogo del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW), quien señaló que las condiciones actuales generan una situación crítica para los recursos hídricos y aumentan el riesgo de un déficit prolongado de agua.

Las altas temperaturas registradas en el sur del país intensifican la evaporación y agravan la falta de precipitaciones, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades como al sector agropecuario por sus posibles consecuencias sobre la producción y el abastecimiento de agua.

Los especialistas mantienen un monitoreo permanente de la evolución climática y no descartan que, si las condiciones persisten durante las próximas semanas, el impacto de la sequía se extienda a distintas regiones del territorio polaco, afectando tanto a la población como a diversas actividades económicas.