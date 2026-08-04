Crece la expectativa por un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán y el petróleo reacciona con una baja

Las gestiones diplomáticas para acercar posiciones entre Estados Unidos e Irán registraron un nuevo avance, según informó el Gobierno de Qatar, que actúa como mediador en el conflicto. Desde Doha señalaron que ya circula entre las partes un borrador con el lenguaje de un eventual acuerdo, aunque aclararon que, por el momento, no existen reuniones directas programadas entre Washington y Teherán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, explicó que el documento fue elaborado con el objetivo de alcanzar una solución en el corto plazo que permita reactivar las negociaciones y restablecer el proceso de mediación diplomática.

De acuerdo con las autoridades cataríes, el intercambio del texto representa un paso importante para intentar destrabar el conflicto, pese a que todavía no hay una mesa de diálogo formal entre ambos países.

El mercado petrolero reaccionó

Las señales de un posible acercamiento también tuvieron impacto en los mercados internacionales. Después de varios días de fuerte volatilidad por la incertidumbre geopolítica, el precio del petróleo retrocedió ante la expectativa de una distensión en la región.

Durante la jornada europea, el barril de crudo volvió a ubicarse por debajo de los 80 dólares, luego de haber registrado subas impulsadas por la falta de avances concretos en las conversaciones.

Trump endurece su postura

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un discurso firme hacia el gobierno iraní. El mandatario advirtió que su propuesta constituye la "última oportunidad" para alcanzar un entendimiento y dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones militares si no se logra un acuerdo.

Además, insistió en la necesidad de que Irán garantice la reapertura total del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Las declaraciones del mandatario reflejan que, aunque existen señales alentadoras desde el ámbito diplomático, las diferencias entre ambas naciones siguen siendo profundas y el escenario continúa marcado por una fuerte tensión política y militar.