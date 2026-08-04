La investigación por la muerte de Silvina Luna suma una demora: postergaron la junta médica

La investigación por la muerte de Silvina Luna sumó una nueva novedad judicial. La junta médica que debía realizarse este martes en el Cuerpo Médico Forense fue reprogramada y se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre a las 10 de la mañana.

La postergación fue informada por el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal interino Ángel Daniel Rendo, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. De la reunión participarán peritos oficiales y especialistas designados por las distintas partes, quienes deberán responder un cuestionario de 11 puntos clave para el avance de la causa.

El objetivo de la junta será emitir un dictamen técnico sobre el tratamiento médico que recibió Silvina Luna tras las intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki y evaluar si existieron fallas en la atención brindada.

Entre los aspectos que deberán analizar los especialistas figuran si había tratamientos capaces de prevenir el cuadro de hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal, en qué momento debían aplicarse y si el seguimiento realizado por Lotocki se ajustó a las prácticas médicas aceptadas.

Además, se buscará determinar si durante los controles posteriores existían signos clínicos que permitieran anticipar la aparición de granulomas y sus consecuencias, si entre 2011 y 2012 era posible extraer o neutralizar el polimetilmetacrilato (PMMA) sin poner en riesgo la vida de la paciente y si Lotocki estaba habilitado, desde el punto de vista legal y técnico, para realizar ese tipo de procedimientos.

Otro de los puntos centrales será establecer si los avances científicos publicados en los últimos años aportan nueva evidencia sobre la relación entre el PMMA y la hipercalcemia, un aspecto que hasta el momento no había podido ser determinado con certeza en las pericias anteriores.

Un informe clave para la causa

Las conclusiones de la junta médica serán determinantes para la investigación por la muerte de Silvina Luna. El informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense servirá como respaldo técnico para que la Fiscalía y el juzgado definan los próximos pasos de la causa y establezcan si las intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki tuvieron una relación directa con el deterioro de la salud y el fallecimiento de la modelo y actriz.