¿Por qué el costo de la deuda sigue elevado pese a la caída del riesgo país?

Para entender el costo real de endeudarse en el exterior, hay que imaginarse una suma matemática sencilla de dos partes: la tasa base global y el riesgo país. La primera es el interés que exige Estados Unidos —considerado el prestamista más seguro del mundo— y la segunda es el "recargo" o premio adicional que debe pagar la Argentina por su historial financiero. Hoy la paradoja argentina se explica justamente por la primera mitad de esa ecuación: los bonos de Estados Unidos rinden un elevado 4,7% anual, lo que eleva el piso de financiamiento para todo el planeta.

En los años de tasas globales cercanas al cero por ciento, un riesgo país de 411 puntos básicos le hubiera permitido a la Argentina conseguir dinero a tasas muy accesibles, por debajo del 4% anual. Sin embargo, en la coyuntura actual, el punto de partida que fija Washington es tan alto que el costo final se dispara. Al sumar esa tasa base estadounidense al recargo argentino, el país se ve obligado a asumir un costo de endeudamiento superior al 8% anual, una cifra sumamente pesada para cualquier economía emergente.

Esta elevada exigencia internacional responde a un escenario global dominado por la incertidumbre. El alza en los precios del petróleo, las tensiones en el Golfo Pérsico y la alta volatilidad en los mercados tecnológicos rompieron con la tranquilidad de los refugios financieros tradicionales. Ante esta inestabilidad, los inversores globales se volvieron más exigentes y demandan rendimientos más altos para prestar su capital, encareciendo el crédito en términos generales.

Este encarecimiento internacional se traslada directo a la economía cotidiana local. Con tasas tan elevadas en los mercados, los bancos no encuentran incentivos para impulsar el crédito a familias y pymes, lo que mantiene la actividad bajo presión. Aunque la morosidad privada mostró una pequeña reducción al ubicarse en el 7,6%, los analistas advierten que la falta de financiamiento accesible y las altas tasas en pesos continúan limitando el consumo y el crecimiento del sector productivo.