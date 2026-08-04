San Juan y Santa Cruz buscan emitir deuda por US$1.200 millones y se profundiza el ingreso de dólares al mercado

San Juan y Santa Cruz buscan emitir deuda por un total de 1.200 millones de dólares para financiar obras de infraestructura.

Si ambas operaciones se concretan, las colocaciones provinciales desde octubre ascenderán a 5.350 millones de dólares.

Las emisiones marcarían el debut de ambas provincias en el mercado internacional de bonos.

Las empresas también aceleran sus colocaciones en dólares, con fuerte protagonismo del sector energético.

Desde octubre de 2025, las emisiones corporativas y provinciales en moneda extranjera suman cerca de 18.700 millones de dólares.

El Banco Central considera que el ingreso de estas divisas fortalece las reservas y contribuye a la estabilidad del mercado cambiario.

San Juan y Santa Cruz avanzan con gestiones para incorporarse a la creciente lista de provincias argentinas que regresaron a los mercados internacionales de crédito tras el renovado interés de los inversores por los activos locales. Ambas administraciones provinciales trabajan en emisiones de deuda por hasta 600 millones de dólares cada una, operaciones que, de concretarse, elevarían a 5.350 millones de dólares el volumen de colocaciones provinciales desde las elecciones legislativas de octubre, cuando el triunfo de La Libertad Avanza generó un cambio de expectativas en los mercados financieros.

Las dos jurisdicciones buscan financiar obras de infraestructura mediante la emisión de bonos en Wall Street, en una estrategia que se suma al fuerte dinamismo observado tanto en las provincias como en el sector privado para acceder a financiamiento en moneda extranjera.

En el caso de San Juan, la emisión está prevista para septiembre y tendría como destino principal proyectos vinculados al desarrollo minero. La estructura financiera contempla un período de gracia de al menos dos años para comenzar la amortización del capital y prevé que el repago quede garantizado mediante recursos provenientes de la coparticipación federal. A diferencia de otros esquemas utilizados anteriormente por distintas provincias, la operación no tendría como respaldo las regalías mineras.

Santa Cruz, por su parte, también proyecta una colocación por hasta 600 millones de dólares destinada a obras de infraestructura. Sin embargo, el proyecto enfrenta un obstáculo político, ya que el gobierno provincial todavía no consiguió el respaldo de los dos tercios de la Legislatura necesarios para aprobar la denominada Ley de Financiamiento Estratégico, requisito indispensable para autorizar la toma de deuda en moneda extranjera. Desde el oficialismo provincial sostienen que la operación resulta sostenible debido a que la provincia cuenta con ingresos en dólares derivados de las exportaciones energéticas.

Si ambas emisiones prosperan, representarán un hecho inédito para las dos provincias, que no registran antecedentes recientes de colocaciones de bonos en los mercados internacionales. Además, ampliarían a ocho el número de jurisdicciones subnacionales que acudieron al financiamiento externo desde octubre de 2025.

Hasta el momento, las provincias que ya concretaron emisiones internacionales fueron la Ciudad de Buenos Aires, que realizó dos colocaciones, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chubut y Neuquén. En conjunto, esas operaciones permitieron captar más de 4.150 millones de dólares, con tasas de interés que oscilaron entre el 7,37% y el 9,87%, según el plazo y las condiciones de cada emisión.

El proceso también se extiende al sector privado. Las empresas continúan aprovechando las mejores condiciones financieras para emitir deuda en dólares, especialmente las vinculadas al sector energético. Entre las operaciones más recientes se encuentra la colocación realizada por Edenor en Nueva York por 200 millones de dólares mediante un bono con vencimiento en 2033. La empresa amplió así la estrategia iniciada meses atrás, cuando había obtenido otros 550 millones de dólares en el mismo mercado.

Fuera del segmento energético, Banco Galicia también acudió al financiamiento mediante dos emisiones en el mercado local por casi 218 millones de dólares, con vencimientos previstos para 2027 y 2029 y diferentes tasas de interés.

Desde octubre de 2025, el volumen total de emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, tanto en el mercado local como en el internacional, se aproxima a los 18.700 millones de dólares. Los analistas consideran que este proceso podría continuar impulsado por la mejora en la percepción sobre la economía argentina, la recalificación de la deuda soberana y la expectativa de una reducción adicional del riesgo país.

El Banco Central aparece como uno de los principales beneficiarios de este fenómeno. Las divisas obtenidas mediante estas colocaciones ingresan gradualmente al mercado oficial de cambios cuando los emisores necesitan convertir parte de esos fondos a pesos para afrontar gastos locales. Ese mecanismo incrementa la oferta de dólares, contribuye a fortalecer la estabilidad cambiaria y facilita las compras de reservas por parte de la autoridad monetaria.

De hecho, buena parte de los más de 2.100 millones de dólares adquiridos por el Banco Central durante julio estuvo vinculada al ingreso de fondos provenientes de emisiones de deuda. En varias jornadas la entidad logró realizar fuertes compras, incluyendo operaciones superiores a los 500 millones de dólares en un solo día. Con ese desempeño, julio se convirtió en el tercer mejor mes del año en materia de acumulación de reservas y elevó el total de compras del Banco Central en 2026 por encima de los 13.300 millones de dólares, consolidando un escenario en el que el acceso al financiamiento externo también comienza a desempeñar un papel relevante en la dinámica del mercado cambiario.