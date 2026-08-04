Un informe revela que la baja de la inflación aún no mejora la economía familiar y crece el endeudamiento para afrontar gastos básicos

El 87,4% de los argentinos considera que su salario sigue perdiendo frente a la inflación.

Dos de cada tres personas afirman que se quedan sin ingresos antes o durante el día 20 de cada mes.

El 61,9% tomó deuda en los últimos seis meses y la mayoría lo hizo para cubrir gastos esenciales.

Los jóvenes aparecen como el grupo con mayores dificultades económicas y mayor utilización de financiamiento informal.

Más de la mitad de los encuestados considera que las tasas de interés convierten al crédito en una trampa.

La percepción sobre la economía continúa siendo negativa pese a la desaceleración de la inflación y la mejora de algunos indicadores macroeconómicos.

La desaceleración de la inflación continúa siendo uno de los principales objetivos de la política económica, pero ese proceso todavía no logra reflejarse de manera significativa en la economía cotidiana de los hogares. Así lo indica un relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que muestra que una amplia mayoría de los argentinos considera que sus ingresos siguen perdiendo poder adquisitivo y que cada vez resulta más difícil afrontar los gastos mensuales sin recurrir al endeudamiento.

Según el estudio, el 87,4% de los consultados sostiene que su salario continúa quedando por detrás de la inflación, pese a la reducción que viene mostrando el índice de precios en los últimos meses. El dato refleja una persistente percepción de deterioro del ingreso real, aun cuando los indicadores macroeconómicos exhiben una desaceleración del ritmo inflacionario.

El informe también señala un cambio en la percepción sobre el mercado laboral. El 86,6% de los encuestados considera que actualmente un solo empleo ya no alcanza para cubrir los gastos mensuales, una opinión que atraviesa distintos niveles socioeconómicos y preferencias políticas. La conclusión pone de manifiesto que la recuperación del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales demandas de la población.

La dificultad para llegar a fin de mes aparece como uno de los problemas más extendidos. Dos de cada tres argentinos afirman que agotan la totalidad de sus ingresos antes o durante el día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% asegura finalizar el período con capacidad de ahorro. El estudio sugiere que la posibilidad de destinar parte del ingreso al ahorro continúa siendo una excepción para la mayoría de los hogares.

Las diferencias generacionales también resultan significativas. Entre las personas de entre 18 y 39 años, el 85,5% manifiesta quedarse sin ingresos antes del día 20, porcentaje considerablemente superior al 60,6% registrado entre quienes tienen entre 40 y 59 años. El relevamiento muestra que los sectores más jóvenes enfrentan mayores dificultades para sostener sus gastos corrientes y construir una situación financiera estable.

En ese contexto, el crédito pasó a cumplir una función distinta dentro de la economía doméstica. El 61,9% de los encuestados tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y, en más de la mitad de los casos, el financiamiento fue destinado a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y otras necesidades básicas. En cambio, apenas el 11,5% recurrió al crédito para la compra de bienes durables, lo que evidencia un cambio en las prioridades de consumo.

El estudio también advierte sobre un crecimiento del uso de mecanismos de financiamiento informales, especialmente entre los más jóvenes. Dentro del grupo de entre 18 y 39 años, el 35,8% afirmó haber recurrido a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa proporción desciende al 7%, reflejando estrategias diferentes frente a las dificultades económicas.

A su vez, el endeudamiento comienza a mostrar signos de tensión. Entre quienes contrajeron créditos, el 28,9% reconoce que le resulta muy difícil afrontar el pago de las cuotas, el 12% admite haber registrado atrasos y el 6,4% asegura que directamente no puede cumplir con sus obligaciones. Además, el 55% considera que las elevadas tasas de interés terminan convirtiendo al crédito en una herramienta perjudicial para las finanzas familiares.

Otro aspecto destacado del informe es la diferencia entre los indicadores oficiales y la percepción de la población. El 67,1% considera que la inflación informada por el INDEC no refleja la evolución de los precios que observa diariamente, mientras que solo el 29,6% manifiesta confiar en las cifras oficiales. Esa brecha ayuda a explicar por qué la mejora de algunos indicadores macroeconómicos aún no modifica la percepción general sobre la situación económica.

Finalmente, el relevamiento identifica cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos. La corrupción encabeza el listado con el 48,8% de las menciones, seguida por los ingresos y salarios con el 46,9%. Más atrás aparecen la incertidumbre económica, el desempleo y las tarifas de los servicios públicos. En conjunto, los resultados muestran que, aunque la inflación perdió protagonismo como principal preocupación, el deterioro del poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes y el aumento del endeudamiento continúan condicionando la evaluación que la sociedad realiza sobre la situación económica.