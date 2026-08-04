Mársico presentó un proyecto para modificar la ZEC basado en una propuesta de Bryan Mayer

El concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto de ordenanza para modificar el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), retomando los principales ejes de una iniciativa impulsada previamente por Bryan Mayer.

La propuesta incorpora 30 minutos gratuitos de estacionamiento por turno, una escala tarifaria progresiva para desalentar las permanencias prolongadas y una bonificación del 20% para comerciantes y trabajadores que desarrollan sus actividades dentro del área alcanzada por la ZEC.

El proyecto original de Mayer había sido presentado con una propuesta integral que incluía estas modificaciones, junto con cuadros comparativos sobre el funcionamiento del sistema actual y el esquema que buscaba implementar.

La iniciativa de Mársico recoge esos lineamientos y propone modificar la ordenanza vigente para incorporar la media hora gratuita, aplicar una progresividad efectiva en las tarifas y establecer beneficios para quienes trabajan en el microcentro.

En caso de ser aprobada por el Concejo Municipal, el Departamento Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 60 días para reglamentar los cambios y adecuar el sistema de cobro y control a la nueva normativa.